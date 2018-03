Voici pourquoi les bébés donnent autant de coups de pied pendant la grossesse

La première fois que vous sentez votre bébé donner un coup de pied lors de votre grossesse est généralement propice à la fête.

Au fil du temps, ces petits contacts deviennent des coups à la vessie qui sont à même de vous faire mouiller votre pantalon en plein milieu de l'épicerie. Toute cette action vous rappelle tout de même que votre ventre enflé est dû à la vie qui s'y développe plutôt qu'aux tacos du midi. Et tout ça est excitant (enfin, quand bébé ne s'entraîne pas à devenir un grand joueur de soccer à 4h du matin).

Il semble qu'il y ait maintenant une raison scientifique qui expliquerait les coups de pieds des bébés. Dire que nous pensions qu'ils nous disaient simplement «bonjour».

Une étude publiée le 12 mars dans Development démontre que la raison pour laquelle les bébés bougent autant dans l'utérus est parce qu'ils développent de cette façon des os et du cartilage solides. Les chercheurs, qui ont examiné des embryons de poussins et de souris, ont découvert «des interactions moléculaires importantes qui sont stimulées par le mouvement et qui guident les cellules et les tissus afin de construire un squelette fonctionnel robuste, mais malléable», selon un communiqué de presse du Trinity College de Dublin.

Movements in the womb help babies develop strong bones and joints.

Un embryon qui ne bouge pas risque de développer des os fragiles et des articulations anormales, note le communiqué de presse.

«Le manque d'information à propos de la façon dont était formé le cartilage était malheureux, puisqu'il existe de nombreuses maladies douloureuses qui affectent les articulations (comme l'arthrose) et parce que nous nous blessons souvent au niveau des articulations, ce qui fait en sorte que nous perdons cette couche de cartilage», écrit la co-auteure de l'étude et professeure de zoologie au Trinity College de Dubin, Paula Murphy.

«Nos découvertes démontrent qu'en l'absence de mouvements de l'embryon, les cellules qui devraient former le cartilage des articulations reçoivent des signaux moléculaires incorrects, alors qu'un type de signal est perdu pendant que des signaux inappropriés sont activés à sa place. Pour faire court, les cellules reçoivent un signal disant "fabriquez des os" au lieu du signal approprié, qui devrait être "fabriquez du cartilage".»

Bref, tous ces coups de pieds et toutes ces roulades que vous ressentez sont en fait le fruit de votre bébé qui forme son corps.

You might start noticing kicks around 18-20 weeks.

Selon HealthLink B.C., vous êtes plus à même de remarquer du mouvement à certains moments précis de la journée à compter de la dix-huitième ou vingtième semaine de grossesse. Vous risquez également de ressentir davantage d'action dans votre ventre lorsque vous vous reposez que lorsque vous êtes active.

Parfois, lors du dernier trimestre de votre grossesse, votre docteur peut vous demander de rester à l'affût des mouvements de votre bébé, d'après HealthLink B.C.

«Six mouvements (comme des coups de pieds, des roulades ou de l'agitation) en deux heures ou moins est considéré normal. Toutefois, ne paniquez pas si vous ne ressentez pas ces six mouvements. Moins d'activité peut seulement indiquer que le bébé dort.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.