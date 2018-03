En plein spectacle, Demi Lovato livre un touchant discours sur sa sobriété

Demi a célébré ses six ans de sobriété avec un discours touchant lors de son spectacle vendredi soir.

« Hier, c'était vraiment un grand jour pour moi », a déclaré Lovato sous les applaudissements de la foule.

« Il y a six ans, je buvais de la vodka dans une bouteille de Sprite à 9 heures du matin, vomissant dans la voiture. Et je me souviens d'avoir pensé: "Ce n'est plus mignon. Ce n'est plus amusant. Et je suis juste comme mon père" », a raconté la chanteuse. Lovato a ajouté qu'elle a alors pris conscience qu'elle devait devenir sobre.

«J'ai fait des changements dans ma vie, et la raison pour laquelle je suis devenue si ouverte à propos de mon histoire, c'est parce que je sais qu'il y a des gens ici ce soir qui ont besoin de demander de l'aide, et je veux que vous sachiez que ça va », a continué Demi Lovato émue.

« Merci d'avoir contribué à sauver ma vie, je vous aime », a-t-elle conclu.

Demi Lovato talking to the audience at Barclays Center in Brooklyn, NY - March 16th #TMYLMTourBrooklyn pic.twitter.com/fsLavH1uyF — Demi Lovato News (@justcatchmedemi) March 17, 2018

Last night's show was so emotional I will NEVER forget it. Thank you to my fans, @djkhaled and Kehlani 💗💗💗 — Demi Lovato (@ddlovato) March 17, 2018

«Le spectacle de la nuit dernière était si émouvant que je ne l'oublierai JAMAIS. Merci à mes fans, @djkhaled et Kehlani»

Ce n'est pas la première fois que Demi Lovato inspire ses admirateurs. Elle a récemment publié une photo de ses jambes afin de surmonter un de ses complexes. Demi Lovato n'a jamais caché sa lutte contre un trouble de l'alimentation et avait demandé en 2010 un traitement pour faire face aux "problèmes émotionnels et physiques" engendrés.