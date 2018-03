Marie-Mai change encore de tête

La populaire chanteuse québécoise Marie-Mai semble aspirer à un renouveau total. Après avoir annoncé la semaine dernière délaisser les Productions J avec qui elle collaborait depuis 15 ans, elle a opté pour un changement capillaire.

Au revoir blond doré! Elle a craqué cette fois-ci pour le platine - la colo de l'heure chez les stars - tout en conservant sensiblement la même coupe au carré pour laquelle elle avait opté en novembre dernier.

Comme à l'habitude, c'est le coiffeur des célébrités David D'amours qui s'est occupé de sa tête.

Marie-Mai a écrit sur Instagram : «Platinum Girl! De retour à mes racines. Merci David D'amours pour le makeover! Après 15 ans tu m'impressionnes encore!».

Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, la jeune maman arborait également le blond platine à ses débuts à Star Académie, en 2003. Revient-elle aux sources pour un nouveau départ à l'image de sa nouvelle coloration : flamboyant? À suivre!

