La voiture et le centre-ville de Montréal feront deux cette fin de semaine. Les automobilistes sont invités à favoriser le transport en commun afin d'éviter les entraves majeures qui perturberont la circulation sur l'autoroute 20, l'autoroute 15, l'autoroute 10 et la nouvelle route 136.

Les travaux dans l'échangeur Turcot et le nouveau pont Champlain expliquent les fermetures annoncées. Dès minuit ce soir, la route 136 (anciennement l'autoroute 720) et l'autoroute 20 seront entièrement fermées en direction ouest entre le boulevard Robert-Bourassa et l'échangeur Saint-Pierre. La route 136 sera également fermée en direction Est entre l'échangeur Turcot et le centre-ville.

Un tronçon de la 20 Est sera également fermé, de part et d'autre de l'échangeur Saint-Pierre.

Voyez les différentes cartes dans la galerie ci-dessous:

Certaines entrées de la 20 et de la 136 seront fermées dès 22h.

Les Montréalais ne pourront pas non plus quitter l'île par le pont Champlain: l'autoroute 10 Est sera fermée entre la sortie pour la 20 et l'île des Soeurs. Le tronçon du boulevard de l'île-des-Soeurs qui passe sous l'autoroute 15 sera également inaccessible.

Afin de compenser la perte du pont Champlain, les deux voies du pont Victoria mèneront vers la Rive-Sud tout au long de la fin de semaine. Les automobilistes pourront aussi emprunter le pont Jacques-Cartier et le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Pour connaître tous les détails des fermetures, les automobilistes sont invités à consulter les sites web du projet Turcot et du pont Champlain.