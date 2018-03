Le Bartizen, nouveau lounge à gin intimiste à l'hôtel W

Amateurs de gins et saveurs boréales, direction le Bartizen, le nouveau bar du chic hôtel W dans le Vieux-Port de Montréal.

Dans cet espace renouvelé au rez-de-chaussée du complexe - ou le Wunderbar a animé nos soirées pendant dix ans avant de s'essouffler - on découvre un décor feutré inspiré des années 40 signé May Redding. Banquettes en U en velours vert et tables en marbres captent notre regard autant que le long bar qui longe la pièce. La disposition n'a cependant pas changé.

Une musique deep house au volume sonore convenant autant aux 5à7 entre collègues qu'aux premiers rendez-vous agrémente nos soirées parfaitement.

À boire : des cocktails très botaniques, aromatiques et faits à base d'un maximum de produits locaux. On mise surtout sur les gins québécois et toniques artisanaux faits maison, choisis ou élaborés par Michael Isted.

Bartizen

901 Rue du Square Victoria, Montréal

514-395-3180

Ouvert tous les jours à partir de 16h.