Une nouvelle polémique pour United Airlines. Au cours du déménagement de la famille Swindle ce mercredi 14 mars, la compagnie aérienne United Airlines a commis une grave erreur en échangeant le chien de la famille, Irgo, un berger allemand de 10 ans, avec un dogue allemand qui devait se rendre au Japon.

Pour son premier voyage qui ne devait durer qu'une heure et demie de Denver à Kansas City, le berger allemand s'est retrouvé à plus de 10 000 km de chez lui, au pays du Soleil-levant. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Une question qui ne cesse de tourmenter sa maîtresse, Kara Swindle, qui n'avait toujours pas retrouvé son chien au moment d'écrire ces lignes.

Apparemment, United Airlines a confondu le dogue allemand avec le berger allemand, qui n'ont comme similitude que leur qualificatif.

Un porte-parole de la compagnie aérienne a bien confirmé l'incident au HuffPost américain: "Une erreur s'est produite lors de la connexion à Denver, et les deux animaux de compagnie ont été envoyés dans les mauvaises directions", déclare-t-il. "Nous avons informé nos clients que les animaux étaient arrivés sains et saufs, et nous allons faire notre possible pour les ramener au plus vite auprès de leur famille. Nous nous excusons pour cette erreur et nous sommes en contact avec le chenil où ils sont gardés pour la nuit."

Un voyage déroutant pour Irgo, mais aussi pour sa maîtresse. "Je voulais juste qu'Irgo soit en sécurité", déclare-t-elle à la chaîne américaine KCTV-5. "Ce vol était son premier vol, il ne devait faire qu'une heure, et il en a fait seize."

"Je ne sais pas s'il y survivra", s'inquiète sa maîtresse. "Il est âgé de 10 ans..."

En 2017, 18 morts d'animaux sur les vols "United Airlines"

Et l'odyssée d'Irgo n'est pas le premier incident pour la compagnie aérienne cette semaine. Le lundi 12 mars, un chiot âgé de 10 mois est décédé dans un compartiment supérieur lors d'un vol Houston-New York. Une hôtesse de l'air avait forcé la maîtresse du chien à le placer au-dessus d'elle, pour le vol d'une durée de 3h30.

De plus, United Airlines est la compagnie qui a enregistré le plus de décès et de blessures chez les animaux en 2017. Sur 24 animaux décédés sur des vols américains, 18 concernent la compagnie, selon les données du ministère des transports Américain.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.