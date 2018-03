Deux statues de la reine Victoria vandalisées à Montréal

Deux statues de la reine Victoria à Montréal auraient été vandalisées dans la nuit de mercredi à jeudi.

Un groupe anticolonial et anti-impérialiste a partagé une vidéo et une photo qui montreraient l'une de ces statues recouverte de peinture verte.

Le monument commémoratif Victoria au centre-ville de Montréal ainsi que la statue de bronze sur la rue Sherbrooke à l'Université McGill seraient les deux statues visées par les vandales. Elles ont respectivement été inaugurées en 1872 et 1900.

«Notre action est une simple expression de la solidarité anticoloniale et anti-impérialiste, et nous encourageons d'autres à entreprendre des actions similaires contre les monuments racistes et les symboles qui devraient être dans les musées, et non prendre de l'espace dans nos lieux publics», peut-on lire dans un communiqué de la Brigade de Solidarité anticoloniale Delhi-Dublin.

Selon ce groupe, «la présence de ces statues racistes à Montréal est une insulte aux luttes d'autodétermination et de résistance des peuples opprimés dans le monde entier».

Un évènement similaire a eu lieu en novembre dernier dans la métropole. Le Monument John A. Macdonald avait alors été vandalisé.