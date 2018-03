Oui, le café infusé au vin existe!

Il y a eu les cafés pressés à froid, les lattés multicolores, et maintenant dites bonjour au café infusé au vin - ou nos deux choses préférées au monde.

Tout droit venu de Californie, de la célèbre région viticole Napa plus précisément, le breuvage ferait de plus en plus d'adeptes selon son créateur, Molinari Private Reserve.

Mais comment faire un café un vin? Quelqu'un a déniché un grain spécial? Non. Il est le fruit de deux ans de recherche. Le processus consiste à plonger les grains de café dans le vin, leur permettant d'absorber les arômes du produit de la vigne avant d'être séchés et torréfiés à la main puis ensachés.

N'ayez crainte d'avoir un mal de tête le lendemain. Le mélange ne conserve aucun pourcentage ou même saveur de vin, selon les goûteurs. Il sentirait comme le vin, mais goûterait le café avec une pointe de bleuet.

Molinari Private Reserve suggère de le laisser refroidir et de le savourer sur glace lors des journées chaudes. Le breuvage n'est disponible que dans quelques commerces de Napa pour l'instant, mais on peut commander en ligne un sac d'une demi-livre pour 19,95$ US, soit l'équivalent de 25,50$ canadiens.

À quand le café infusé au vin québécois?

