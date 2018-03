 Nouveau magasin Simons aux Galeries de la Capitale: une expérience unique au Canada

Le nouveau magasin Simons des Galeries de la Capitale ouvre ses portes au public. Dès aujourd'hui, dès 10h, les clients pourront magasiner dans le vaste espace de 80 000 pi2 et admirer le décor spécialement conçu pour en mettre plein la vue.

Disposé sur un seul étage, à l'emplacement anciennement occupé par Target, le magasin suscitera assurément l'attention de la clientèle. Conçu par la firme québécoise Lemay Michaud, - qui avait notamment participé à l'aménagement des précédents magasins du détaillant -, le design met en valeur le travail de plusieurs artisans dont les œuvres revêtent toutes un aspect écologique, à la demande du président Peter Simons, qui est lui-même un amateur d'art.

L'élément central du magasin est une installation artistique à grande échelle créée par l'artiste Giorgia Volpe et fabriquée à partir de vêtements recyclés qui ont été donnés par des clients. Suspendue dans les immenses puits de lumière, au plafond, l'œuvre représente une forêt inversée.

Côté techno, une station permet de recharger son téléphone mobile... à condition de pédaler sur un vélo pour activer l'énergie!

De nouveaux produits

Les clients qui préfèrent magasiner dans des zones délimitées seront ravis. Contrairement à l'aménagement de la succursale de Place Ste-Foy, celui-ci est plus classique. Chaque département est bien identifié et la circulation est rectangulaire. « On raconte une histoire. La clientèle des Galeries de la Capitale, qui fréquente notre magasin depuis 1981, ne sera pas déstabilisée », indique pour sa part le vice-président Richard Simons.

C'est d'ailleurs la même marchandise qui a été déménagée, il y a deux jours à peine, dans le nouvel espace. Sa mise en marché a toutefois été repensée et l'offre a été augmentée. Un département complet dédié aux chaussures a aussi été ajouté. Parmi les nouveautés, on retrouve également des lunettes de lecture, de nouvelles collections de haute couture et une large section destinée aux objets pour la maison.

L'envers du décor

Mais c'est surtout ce que l'on ne voit pas qui distingue le nouveau magasin phare de La Maison Simons. Un vaste système géothermique a été conçu pour fournir entièrement le chauffage et la climatisation du local et ainsi émettre moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En tout, 27 puits géothermiques ont été percés dans le sol, sous le stationnement, à 550 pieds de profondeur.

La succursale devient ainsi le premier magasin du détaillant québécois à consommation énergétique nette zéro. Une fierté pour l'entreprise basée à Québec depuis plus de 175 ans. « Nous avons accompli ici notre vision et notre mission de réduire notre empreinte écologique. Et nous souhaitons toujours aller de l'avant », a indiqué Peter Simons, lors de la préouverture, en remerciant la clientèle de Québec qui est toujours au rendez-vous.

