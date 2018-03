Le participant d'«American Idol» précise ses propos sur le baiser échangé avec Katy Perry

À la suite du scandale provoqué par le baiser de Katy Perry à un concurrent d'American Idol, le principal intéressé a tenu à minimiser certaines réactions envers Perry.

Benjamin Glaze a expliqué sur Instagram qu'il ne considérait pas avoir été harcelé sexuellement.

« Je ne me plains pas du baiser, je suis très honoré et reconnaissant d'avoir fait partie d'American Idol », a-t-il écrit.

« Je ne pense pas avoir été harcelée sexuellement par Katy Perry et je suis reconnaissant pour les commentaires et les critiques des juges. J'étais mal à l'aise dans un sens où je n'avais jamais été embrassé auparavant et je ne m'y attendais pas », a ajouté le chanteur d'Oklahoma.

« Salut tout le monde, je voudrais clarifier quelques petites choses pour ceux qui sont confus, inquiets ou en colère. Je ne me plains pas du tout du baiser de Katy Perry, faire quelques reportages et être interrogé par de nombreux journalistes différents a suscité des questions majeures. La façon dont certains articles sont formulés n'est pas de moi, et mes véritables intentions ne sont pas exactement représentées dans tous les articles que vous lisez sur la situation. Je ne me plains pas du baiser, je suis très honoré et reconnaissant d'avoir fait partie d'American Idol. Le but principal du spectacle est de trouver des stars et de nouveaux artistes. J'aurais aimé mieux chanter. J'aurais dû choisir une autre chanson et me calmer, peu importe le baiser. J'aurais dû être capable de performer sous pression. Je ne pense pas avoir été harcelé sexuellement par Katy Perry et je suis reconnaissant pour les commentaires et les critiques des juges. J'étais mal à l'aise dans un sens où je n'avais jamais été embrassé auparavant et je ne m'y attendais pas. Mon objectif principal est d'atteindre les gens à travers l'amour universel de la musique et de ne pas causer de conflits ou de colère contre quelqu'un ou à propos de n'importe quelle situation! S'il vous plaît, prenez en considération que je ne crois pas que mes opinions ont été correctement communiquées par les médias! Merci à tous ceux qui m'ont suivi dans ce voyage et j'espère avoir répondu à quelques questions.»

Le baiser est survenu lors de l'audition de Glaze dans laquelle il affirmait qu'il aimait rencontrer des filles à son boulot de caissier dans une boutique électronique.