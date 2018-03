Fugueuse fait encore jaser. Une semaine après la diffusion du troublant épisode final de la série-choc de TVA, sa jeune tête d'affiche, Ludivine Reding, sera à Tout le monde en parle, dimanche, pour tracer le bilan de cette aventure marquante avec Guy A. Lepage et Dany Turcotte.

On les attendait avec beaucoup d'impatience: Tessa Virtue et Scott Moir, le duo coup de cœur des Jeux olympiques de Pyeongchang, participeront aussi au rendez-vous dominical. Plusieurs réclamaient une visite des deux patineurs médaillés d'or en danse sur glace à Tout le monde en parle, à un point tel que Guy A. Lepage n'a pu s'empêcher d'annoncer dès mardi, sur les réseaux sociaux, qu'il s'apprêtait à accueillir le tandem de sportifs à sa table, alors qu'en général, les invités de Tout le monde en parle ne sont dévoilés que le mercredi.

Natasha Kanapé Fontaine, bouleversante dans la peau de la détenue Eyota Standing Bear, dans Unité 9, le fondateur du Montebello Rockfest, Alex Martel, et les astrophysiciennes Julie Hlavacek-Larrondo et Marie-Ève Naud, pour parler du décès de Stephen Hawking, complèteront la liste des convives, au même titre que le leader parlementaire et ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Jean-Marc Fournier, qui avait dû annuler sa présence à l'émission la semaine dernière, parce que les conditions météorologiques le retenaient à Halifax. Le politicien sera finalement là dimanche pour parler de son retrait prochain de la vie politique, annoncé la semaine dernière.

La semaine dernière, Tout le monde en parle a rejoint 935 000 adeptes, alors que ses locomotives Découverte et ICI Laflaque en ont respectivement intéressé 421 000 et 484 000. Chez l'adversaire, TVA, la dernière étape des auditions à l'aveugle de La voix a tonitrué devant 1 805 000 fidèles. Juste avant, Vlog a retenu 924 000 téléspectateurs, et la rencontre hétéroclite entre Joël Legendre, Sophie Lorain et Gabriel Nadeau-Dubois, au chalet de Jean-Philippe Dion à La vraie nature, a fait passer 1 012 000 personnes par toute la gamme des émotions.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.