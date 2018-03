Le Rockfest de Montebello dévoile sa programmation 2018

La 13e édition du Rockfest de Montebello sera marquée par les présences de plusieurs formations d'envergure comme Prophets of Rage, Godsmack et Stone Temple Pilots. En tout, plus de 70 groupes viendront mettre l'ambiance du 14 au 16 juin prochain.

Déjà annoncé en février dernier, la venue des Ontariens SUM 41 et son leader punk rock Deryck Whibley. Le festival organisé à Montebello en Outaouais réunira d'autres artistes importants tels les Californiens Weezer et Five Finger Death Punch.

Probablement un des moments forts de la manifestation musicale: le spectacle de Prophets of Rage, méga-groupe composé des trois musiciens de Rage Against The Machine, de Chuck D et DJ Lord de Public Enemy, sans oublier B-Real de Cypress Hill. Tout ce beau monde viendra interpréter leurs gros titres avec en prime des reprises du groupe Audioslace en hommage au regretté Chris Cornell.

L'acteur Jack Black revient

Du Massachusetts, le public pourra également profiter d'un concert de Godsmack, figure de proue du hard rock-métal moderne. Signalons le retour de l'acteur Jack Black accompagné sur scène de ses acolytes de Tenacious D. Du rock, mais aussi du hip-hop, du scat et du métal. À ce titre, notons sur la liste les noms de The Mighty Mighty Bosstones, Streetlight Manifesto, Suicide Silence, Every Time I Die et Municipal Waste.

Le punk rock sera bien représenté avec, entre autres, Stone Temple Pilots, A Day To Remember, Lamb of God, Rancid, Dropkick Murphys, Flogging Molly et The Used. Les artistes québécois seront aussi à l'honneur. Au menu, les concerts de Reset, Les Marmottes Aplaties, Les Bons à Rien et U-Seed. Viendront s'ajouter à la fête, Groovy Aardvark, Mononc' Serge, Deadly Apples, Brown, Orloge Simard, Story Untold, UKKO et Les Chiens Sales.