Le béret blanc de Meghan Markle est probablement un hommage à la princesse Diana

Meghan Markle ne fait pas encore officiellement partie de la famille royale, mais ça ne l'empêche pas d'emprunter le style des membres de sa future famille.

Lundi, l'ancienne vedette de Suits est sortie avec son fiancé le prince Harry, ses futurs beau-frère et belle-soeur, le duc et la duchesse de Cambridge, ses futurs beaux-parents, le prince de Galles et la duchesse de Cornwall, et la reine Elizabeth II pour le service du Jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster.

Meghan Markle and Prince Harry attend the 2018 Commonwealth Day service at Westminster Abbey.

L'air chic et poli, Markle a agencé une robe bleu marine avec un éclatant manteau blanc conçu par une des designers britanniques préférés de Kate Middleton, Amanda Wakeley. Mais si l'ancienne actrice nous a éblouis avec sa tenue aux couleurs agencées, ce qui a réellement attiré notre attention était son béret blanc.

Considérant qu'il s'agissait du premier événement officiel auquel Markle participait avec la reine, ça a du sens qu'elle porte une des icônes du style de Sa Majesté. Toutefois, la reine Elizabeth II n'est pas la seule membre de la famille royale connue pour ses chapeaux remplis de style.

Meghan Markle attends the 2018 Commonwealth Day service at Westminster Abbey on March 12.

Selon Hello magazine, le béret blanc de Markle est probablement un clin d'oeil à sa feue belle-mère, la princesse Diana, puisque son chapeau français a été conçu par un des designers préférés de la princesse, Stephen Jones.

Meghan Markle's beret today is by Stephen Jones, also preferred milliner of the late Princess Diana, who wore one of his berets in 1982. I love a fashion homage. Also, I'm not crying, you're crying. pic.twitter.com/VRR9OVmj4y — Kate Bennett (@KateBennett_DC) March 12, 2018

«Le béret de Meghan Markle aujourd'hui est de Stephen Jones, aussi le modiste préféré de feu princesse Diana, qui en a porté un en 1982. J'adore un hommage de mode. Aussi, je ne pleure pas, vous pleurez.»

Les chapeaux, spécifiquement les bérets, sont devenus une partie importante du style iconique de Diana dans les années 1980. À cette époque, Jones a créé une variété de chapeaux pour elle, mais les bérets étaient toujours ses préférés. Dans une entrevue de 2017 avec Vogue, Jones a révélé qu'il avait cousu les initiales de Diana et les plumes du prince de Galles à l'intérieur de ses bérets.

«Elle savait que [porter des chapeaux] faisait partie de la royauté», a raconté Jones dans une entrevue avec The Daily Mail l'an dernier. «Elle a compris de la reine et de la reine mère que ça faisait partie de la responsabilité - d'être identifiable. C'était un symbole de royauté, pour te différencier.»

Diana a aussi admis son penchant pour les chapeaux après qu'elle fut devenue princesse de Galles. «Les chapeaux me donnent de la confiance», aurait-elle déjà confié.

Prince Charles and Princess Diana visit Wales in November 1982. Her suede beret is by John Boyd.

Ce ne serait pas la première fois que Markle a rendu hommage à la défunte mère de son conjoint. En janvier la future épouse royale a porté une robe sans bretelles à carreaux de Theory, qui était un clin d'oeil subtil à la princesse Diana et Kate Middleton, qui sont reconnues pour aimer le carreauté.

Meghan Markle chats with people during a visit to Cardiff Castle on Jan. 18, 2018.

Alors que Markle n'a jamais eu la chance de rencontrer feue sa belle-mère, la femme de 36 ans prend néanmoins plusieurs indications de style d'elle. Elle a aussi adopté sa façon d'approcher les amateurs de la royauté.

Dans ses sorties jusqu'à maintenant, Markle a fait l'effort de connecter avec le public en signant des autographes, en prenant des égoportraits, et même en accueillant des amateurs des Philippines en parlant Tagalog.

Meghan speaking in Filipino..



How can a woman be so sweet and perfect? ♥️👑 pic.twitter.com/DJxFGpPN41 — Bella 👑🍩🎉🎡 (@izabellafr) February 20, 2018

«Meghan parlant philippin.. Comment une femme peut être si douce et parfaite? ♥️👑»

Markle s'est clairement positionnée comme une royale à suivre, autant en style qu'en étiquette.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.