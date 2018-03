Les meilleurs exercices pour des abdos et des fessiers plus fermes

Le printemps se profile et peu importe notre taille, nos courbes, notre physionomie, on désire des abdos et des fessiers plus fermes. Il n'est pas question de perdre du poids ni de se mettre au régime, mais de se réapproprier notre silhouette de forme.

Voici les recommandations de Josée Lavigueur qu'on ne présente plus et qui vient de sortir un nouveau DVD de Josée Lavigueur: "28 jours pour un corps plus ferme spécial abdos/fessiers" .

Voici son top 6, des exercices à effectuer tous les jours, le matin si vous le pouvez au réveil. Inutile d'en faire des heures, l'important est la fréquence plus que la durée. 5 à 10 minutes par jour sans oublier l'échauffement et les étirements vous permettront de gagner en fermeté et tonicité.

Pour des abdominaux raffermis

*1 - la planche (face ou de côté) qui est vraiment un super exercice. On peut la faire sur les genoux, les mains ou encore coudes.

*2 - Le grimpeur: c'est la planche en ramenant les genoux de façon alternée vers la poitrine.

*3 - Les ciseaux sur le dos (dits aussi bicyclette).

Pour des fessiers plus fermes

* 1 - Les fentes: se placer en fente debout, une jambe devant, une derrière. On descend dans la fesse et on remonte dans la fesse.

* 2 - Combiner squatt et remonter en allongeant la jambe vers l'arrière.

* 3 - Le pont: sur le dos et on remonte en ligne droite tronc et cuisses.