Les médias britanniques avaient leurs yeux braqués sur le prince Harry, lors de la cérémonie de la Journée du Commonwealth, célébrée à l'abbaye de Westminster lundi.

Le prince a été surpris alors qu'il haussait les sourcils en direction de sa fiancée, Meghan Markle, après une performance de l'ex-membre de One Direction Liam Payne, qui interprétait la chanson Waiting on the World To Change, de John Mayer. À la suite du geste d'Harry, Markle a baissé la tête en riant.

Le quotidien The Sun a interprété l'interaction entre les deux tourtereaux comme étant une boutade à l'intention de Liam Payne. Le Mirror était du même avis et a émis la supposition que le couple «n'avait peut-être pas autant apprécié la chanson que les autres invités».

L'Independant a déclaré qu'Harry et Meghan «avaient été surpris alors qu'ils se moquaient de Liam Payne».

Cela pourrait également avoir été un simple échange entre deux amoureux. Mais après tout, nous ne sommes pas des experts du langage corporel des membres de la famille royale.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.