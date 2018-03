Petit Lapin: plaisirs sucrés sans allergènes

Qui eut cru qu'on pouvait faire de la crème fouettée sans crème? C'est l'un des nombreux défis qu'a relevé la propriétaire de la pâtisserie sans allergène Petit Lapin, Viviane Nguyen, qui partage ses recettes de desserts sans gluten, végétaliennes et sans les 10 allergènes prioritaires dans un tout nouveau livre du même nom que son commerce.

Étonnamment, Viviane n'avait aucune attirance pour la cuisine et encore moins pour la préparation de gâteau. Elle confie même en avoir jamais fait avant de mettre au monde son petit Ethan, souffrant d'une trentaine d'allergies. Désirant voir son enfant croquer à pleines dents dans son gâteau d'anniversaire en toute sécurité, elle s'est initiée à la concoction de desserts sans allergènes et s'est perfectionnée au point d'ouvrir sa propre pâtisserie; la première au Canada à offrir des petites douceurs sans gluten, végétaliens et surtout ne contenant aucun des dix allergènes prioritaires.

Un anniversaire sans gâteau ce n'est pas un anniversaire. Viviane Nguyen

Pourquoi Petit Lapin? Encore une fois en l'honneur de son fils, dont l'année de naissance correspond au lapin dans l'horoscope chinois.

Avec son premier livre, l'auteure - notaire de formation - espère prouver à ceux qui souffrent d'intolérances ou d'allergies qu'il n'est pas si compliqué de cuisiner des desserts savoureux qui leur conviennent. Elle fait, entre autres, part de ses substituts préférés aux oeufs, produits laitiers, et glutens, ou encore son truc pour élaborer des colorants naturels, un glaçage, et une crème pâtissière, par exemple.

Les 10 allergènes prioritaires Œuf

Lait

Moutarde

Arachide

Mollusques et crustacés

Poissons

Graines de sésame

Soja

Sulfites

Noix

Blé et triticale

Après avoir feuilleté son livre qui contient plus de 50 recettes de desserts, on a salivé devant les muffins à la pâte de biscuits, les tartelettes aux pommes ainsi que les éclairs revisités au caramel salé... et on ne souffre même pas d'allergies. Ça en dit long!

Notre photographe était à la soirée de lancement et les gourmandises de Viviane semblaient bel et bien plaire aux dents sucrées. Voici les photos :