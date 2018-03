Osheaga dévoile la programmation complète de sa 13e édition

Osheaga dévoile, ce mardi 13 mars, la totalité des artistes qui composeront la programmation de sa 13e édition.

Les festivaliers, qui peuvent se procurrer leur passe et planifier leur séjour dès aujourd'hui, pourront voir sur scène Travis Scott, Arctic Monkeys, Florence and the Machine, Yeah Yeah Yeahs, James Blake, The National, Tyler, the Creator, Blondie, Franz Ferdinand, Lykke Li et plusieurs autres.

La 13e édition du festival musique et arts Osheaga aura lieu les 3, 4 et 5 août prochain, au Parc Jean-Drapeau.

