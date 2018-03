Maripier Morin, maintenant coproductrice de son «talk-show»

La chute d'Éric Salvail n'aura pas eu raison du talk-show Maripier!, à Z.

La chaine a annoncé mardi que non seulement Maripier Morin sera de retour à la barre de son émission hebdomadaire l'automne prochain, mais elle en sera également désormais coproductrice au contenu.

Autrefois élaboré par Salvail & Co (en 2016 et 2017), le rendez-vous, où Martin Perizzolo agira toujours à titre d'acolyte de l'animatrice, sera maintenant produit par la compagnie Media Ranch, laquelle a racheté tous les actifs de production de la boîte d'Éric Salvail après le scandale l'impliquant, en octobre dernier. C'est également Media Ranch qui offrira le troisième tour de piste des Échangistes, à Radio-Canada, ce printemps et cet été.

En novembre, Maripier Morin exprimait sur le plateau de Tout le monde en parle son désir de poursuivre sa collaboration avec Z, sans savoir alors si ça serait avec Maripier! ou dans une autre formule. Mais, puisque la deuxième saison de Maripier! a été la production originale la plus regardée sur Z, à l'automne 2017, il n'y avait pas lieu de changer une recette gagnante.

«Plus que jamais, Maripier! est un talk-show qui me ressemble, fait valoir Maripier Morin dans un communiqué. Comme coproductrice au contenu, j'y ai ajouté ma touche personnelle.»

Les tournages des 12 nouveaux épisodes de 30 minutes de Maripier! s'amorceront dans quelques jours. Parmi les changements qui seront apportés, on note l'arrivée de Julien Lacroix et du duo Les Grandes Crues dans l'équipe de collaborateurs, qui compte déjà Rémi-Pierre Paquin et Réal Béland.

Chez les invités, Guy A.Lepage, Julie LeBreton, Mathieu Baron, Pierre-François Legendre, Mélissa Désormeaux-Poulin, Debbie Lynch-White, Jay Du Temple, Marie-Mai, Jean-Thomas Jobin, Patrice Michaud, Guy Jodoin et Kevin Parent ont tous confirmé leur présence, et auront droit à un moment taillé sur mesure pour eux.

En plus de faire activement la promotion de sa populaire plateforme web, Maripier Morin exposera bientôt pour la première fois ses talents d'actrice au cinéma, dans le nouveau film de Denys Arcand, La chute de l'empire américain. À TVA, elle pilote toujours le jeu Face au mur, le jeudi soir, et partagera les rênes du Gala Artis avec Jean-Philippe Dion, le 13 mai.

