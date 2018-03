La meilleure pizza napolitaine au monde pourrait bien être montréalaise

Mirko D'Agata - chef pizzaiolo du Groupe NO.900 et de son équipe de pizzaioli chevronnés - va participer à l'International Pizza Expo de Las Vegas, le plus grand événement célébrant l'industrie de la pizza dans le monde - qui se déroulera du 19 au 22 mars. En jeu? Remporter le titre de la meilleure pizza au monde dans la catégorie "Napolitaine".

La pizza napolitaine regroupant la Marinara et la Margherita.

Nous avons rencontré le chef pour mieux comprendre ce qui distingue un bon pizzaiolo et son secret pour la parfaite Marinara - à la fois la plus simple et la plus complexe des pizzas.

Voyez la vidéo ci-dessus.

L'année dernière, lors de la dernière édition, le pizzaiolo a remporté la 5e place avec sa Marinara dans la division Pizza Napoletana. Il s'est également classé 2e dans de la division Napolitaine de la Caputo Cup de Salt Lake City en 2017.

La compétition s'annonce relevée, surtout depuis que la pizza napolitaine figure désormais sur la liste sélect du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les regards sont désormais tournés vers les résultats de cet affrontement prestigieux.

L'International Pizza Expo de Las Vegas

C'est le plus grand événement célébrant l'industrie de la pizza dans le monde. En 2016, il accueillait près de 7 000 participants, 470 compagnies. Chaque année s'y tient, en plus des compétitions internationales, des séminaires et des conférences.