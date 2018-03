Claude Legault et Lynda Johnson vantent le talent de Ludivine Reding

Aujourd'hui est une journée très émotive pour moi... Ça conclu la fin d'une aventure incroyable, la fin de Fugueuse (saison 1 😌). Fugueuse a été jusqu'ici la plus belle et la plus enrichissante expérience de toute ma vie. Un trois mois et demi de fou où je ne faisais qu'être Fanny la majorité du temps. Ça été l'école d'une vie et quelle chance j'ai eu de faire ce beau projet en compagnie de personnes aussi talentueuses et humaines. J'en sors grandis, plus forte et confiante. Bravo à toute notre équipe de feu! On a de quoi être fier de ce projet et du message qu'on a réussi à passer ❤ Un immense merci à vous aussi d'avoir embarqué à fond avec nous là-dedans, vous êtes incroyables! Un gros merci pour tous vos messages, ça me touche énormément! 🌸 Voici quelques clichés de plateau « behind the scene »

