Les boissons sucrées à forte teneur en alcool vendues seulement dans les SAQ?

Le gouvernement du Québec devrait annoncer que les boissons sucrées alcoolisées à forte teneur en alcool seront exclusivement vendues dans les succursales de la Société des alcools du Québec, rapportent plusieurs médias.

Selon le quotidien La Presse, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, présentera un amendement à son projet de loi sur les permis d'alcool et la modernisation de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), mardi.

Ce changement ne permettrait plus aux dépanneurs et aux épiceries de vendre des produits de mélanges à la bière qui ont 7% ou plus d'alcool, comme entre autres celles des marques Four Loko et FCKD UP.

Les préoccupations entourant ce type de boisson se sont multipliées depuis que l'adolescente Athena Gervais est décédée à la suite d'un accident après avoir consommé une boisson FCKD UP.