Meghan Markle et la reine ensemble en public pour la 1re fois

Ça allait inévitablement arriver. Voilà, c'est fait. La reine Élisabeth II a fait sa première apparition en public avec la future épouse de son petit fils, Meghan Markle.

L'actrice américaine s'est jointe à Sa Majesté et la crème de la royauté britannique lundi à l'occasion d'une traditionnelle cérémonie à l'abbaye de Westminster pour la journée du Commonwealth.

Prince Harry et Meghan Markle ont été accueillis par des cris à l'église et suivaient le prince William et Kate Middleton. Le prince Charles et la duchesse de Cornwall étaient également de la partie.

Le style de l'Américaine de 36 ans a encore une fois attiré l'attention. Elle portait un chic manteau blanc et des talons aiguille bleus, mais tout le monde a surtout remarqué le béret signé Stephen Jones, l'un des créateurs préférés de la défunte princesse Diana.

Meghan Markle's beret today is by Stephen Jones, also preferred milliner of the late Princess Diana, who wore one of his berets in 1982. I love a fashion homage. Also, I'm not crying, you're crying. pic.twitter.com/VRR9OVmj4y — Kate Bennett (@KateBennett_DC) 12 mars 2018

Le mariage entre le prince et l'actrice est prévu pour le 19 mai prochain.

