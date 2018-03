On fantasme sur cette maison à vendre à Montréal

Une sublime maison à étage fraîchement rénovée vient d'arriver sur le marché à Montréal et on a eu des papillons dans le ventre au premier coup d'oeil.

De l'extérieur couvert de briques et de bois, au sous-sol ultra lumineux muni d'une entrée indépendante en passant par la cage d'escalier moderne réalisé par Chal2 (notre coup de coeur)... Elle a vraiment tout pour plaire.

Et c'est sans parler de la fenestration abondante, de la cour arrière gazonnée et son stationnement, du foyer au gaz naturel double face et des trois chambres à coucher dont une avec une salle de bain attenante et un « walk-in ».

La propriété construite en 2010 a été rénovée à 90%, indique l'annonce de Via Capitale.

Excités, vous aussi? Elle pourrait être à vous pour 1 148 600 $, taxes incluses.

Découvrez-la en photos :