Kim Lévesque-Lizotte partage une première photo de sa grossesse

Kim Lévesque-Lizotte avait annoncé sa grossesse il y a environ un mois, à l'occasion de la Saint-Valentin.

Pendant que son conjoint, Éric Bruneau, doit sûrement continuer à s'entraîner en vue du plus grand rôle de sa vie, la future maman a pris soin de ses abonnés Instagram, ce lundi 12 mars, en partageant une première photo de grossesse.

«C'est fou à quel point on se trouve cute à 5 mois de grossesse quand on est rendue à 6 mois et demi et qu'on a les chevilles grosses comme des tuyaux de poêle», relativise-t-elle en légende.

Une publication partagée par Kim Lévesque-Lizotte (@kim_lizotte) le 12 Mars 2018 à 7 :25 PDT

À voir également :