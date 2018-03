Prix Écrans canadiens: peu pour le Québec pour l'instant

Le gala des Prix Écrans canadiens souligne l'excellence au cinéma et à la télévision, dimanche soir, à Toronto, avec un grand nombre de nommés québécois, qui n'ont pour l'instant remporté aucun des principaux prix.

Onze des 15 films qui ont reçu le plus de mises en nomination sont du Québec. Quatre longs métrages québécois sont en lice pour le meilleur film, soit «Ava», «C'est le coeur qui meurt en dernier», «La petite fille qui aimait trop les allumettes», et «Les Affamés».

Le film «Hochelaga, Terre des Âmes» n'est pas en nomination dans cette catégorie, mais il est en lutte pour huit autres trophées.

Le prix du meilleur réalisateur est allé à Aisling Walsh, pour «Maudie», ayant été préféré à Ian Lagarde pour «All You Can Eat Buddha», Alexis Durand Brault pour «C'est le coeur qui meurt en dernier», Robin Aubert pour «Les Affamés» et Sadaf Foroughi pour «Ava».

«Maudie» raconte le récit d'une femme de la Nouvelle-Écosse arthritique qui travaille comme femme de ménage, tout en se forgeant comme artiste. Le film a été salué pour le meilleur scénario original de Sherry White et le meilleur acteur de soutien, Ethan Hawke.

Sally Hawkins, nommée aux plus récents Oscars pour son rôle dans «La forme de l'eau», a remporté le prix pour la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle pour «Maudie». Elle n'était pas présente à la cérémonie.

La catégorie comprenait notamment Denise Filiatrault, pour «C'est le coeur qui meurt en dernier», et la jeune Marine Johnson, pour «La petite fille qui aimait trop les allumettes».

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, était sur scène pour l'annonce de la lauréate. Soulignant les personnages féminins forts, Mme Joly a évoqué le mouvement MoiAussi#, disant en français être «solidaire avec toutes les femmes du milieu».

Côté premier masculin au cinéma, Nabil Rajo a décroché l'honneur pour «Boost», disant avec fierté se sentir chez lui au Canada après être arrivé de l'Érythrée à l'âge de six ans.

L'actrice Maxim Roy a présenté le prix pour la meilleure série humoristique, attribué à «Kim's Convenience» — un troisième trophée pour l'émission dans le cadre de ces Écrans canadiens 2018.

La meilleure série dramatique est «Anne», présentée à CBC, ayant été notamment préférée à «19-2» et «Mary Kills People».

Pour le premier rôle féminin dans une émission dramatique, Tatiana Maslany a reçu les honneurs pour «Orphan Black», dans une catégorie qui comprenait notamment Caroline Dhavernas pour «Mary Kills People».

Un hommage a été rendu à Margaret Atwood.

Jonny Harris et Emma Hunter prennent le relais de Howie Mandell à l'animation.

Dans le numéro d'ouverture, l'animatrice a souligné la présence dans la salle de l'acteur Marc-André Grondin, à l'affiche du film d'horreur québécois «Les Affamés» écrit et réalisé par Robin Aubert. Elle a lancé à la blague que les gens avaient commencé à se manger les uns et les autres au Québec, et son comparse a ajouté que leur façon de les apprêter était magnifique.

En tout, 24 statuettes sont décernées pour le cinéma, et 97 pour la télévision.