Une religieuse impliquée dans une bataille légale contre la chanteuse Katy Perry concernant la vente d'un couvent de Los Angeles est décédée durant une séance à la cour vendredi.

Soeur Catherine Rose Holzman, des Sisters of the Most Holy And Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary, avait 89 ans, selon ABC 7. La cause de sa mort n'était pas encore déterminée au moment d'écrire ces lignes.

Holzman faisait partie des nonnes qui se battaient pour disposer de leur ancien couvent à Los Feliz à une femme d'affaires locale, Dana Hollister - un désir en complète opposition avec le voeu de l'archidiocèse de Los Angeles de vendre la propriété à la vedette Katy Perry.

Les nonnes, qui n'ont pas vécu sur la propriété depuis 2011, ont vendu le couvent à Hollister en 2015. L'archidiocèse de Los Angeles l'a subséquemment poursuivie, soutenant que les soeurs n'avaient pas l'autorité de vendre le couvent. Perry a dépensé plus de 2 M$ en frais légaux contre le petit groupe de nonnes âgées, selon Curbed LA.

Le couvent offre une magnifique vue sur les montagnes de San Gabriel et le centre-ville de Los Angeles. Hollister voudrait transformer le couvent en hôtel, alors que Katy Perry voudrait y vivre.