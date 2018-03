140 skieurs coincés dans un télésiège de la station Camp Fortune

Une centaine de skieurs étaient coincés dans le télésiège principal de la station Camp Fortune, en Outaouais, samedi.

À partir de midi, 140 plaisanciers ont été bloqués dans un télésiège en raison d'un bris mécanique, selon Radio-Canada.

Stuck on lift for 30 mins now. @CampFortune @ctvottawa they are manually evacuated now pic.twitter.com/q71WykfOGA

« Coincés dans le télésiège depuis 30 minutes. Nous sommes évacués manuellement maintenant.»

Des patrouilleurs aident les skieurs à sortir de cette impasse. «Tout le monde est en sécurité et sera descendu. Processus lent, mais la sécurité est la priorité», a indiqué la station de ski sur Twitter.

Everyone is safe and will be taken off. Slow process but safety is # 1