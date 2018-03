Un adolescent de 15 ans porté disparu

Baptiste Cossette, âgé de 15 ans, est porté disparu selon le Service de police de la Ville de Québec. Il a quitté sa résidence de Québec le 23 février.

Il pourrait se trouver dans le secteur Montcalm ou ailleurs sur le territoire de la Ville. Il ne possède aucun moyen de communication.

Il mesure 1,83 m et pèse 77 kg. Il a les yeux bruns et les cheveux châtains longs aux épaules et souvent attachés en chignon ou cachés sous sa casquette.

Il porte une casquette bleue foncée, un pantalon beige et des souliers Nike noirs et un manteau bleu foncé et beige.

Si vous apercevez cette personne, composez le 9-1-1 pour une intervention immédiate.