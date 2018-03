Tessa Virtue remercie un cadreur d'avoir coupé sa chute lors de son passage dans une émission

La patineuse artistique Tessa Virtue a remercié le «cadreur/producteur», de l'émission The Social, d'avoir coupé un moment très embarrassant. Une scène que vous ne risquez pas de retrouver sur les réseaux sociaux ou dans un bêtisier, puisque la chute a été coupée au montage.

La jeune femme a avoué sur son compte Twitter, lors de son passage dans l'émission, d'avoir perdu l'équilibre en descendant les marches d'escalier pour se rendre sur le plateau. Très amusée, Tessa a comparé sa chute à celle de Jennifer Lawrence, reconnue pour sa maladresse.

La production de l'émission The Social a préféré ne pas diffuser ce moment très gênant.

Dear @TheSocialCTV,

Thank you to the cameraman/producer who cut away the precise instant I had a JLaw moment and tripped down the stairs on set.

Your loyal friend and fan,

Tess