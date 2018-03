Qui est l'homme qui a transformé Jennifer Lawrence en ballerine pour «Red Sparrow» ?

Lorsque Jennifer Lawrence a décroché le rôle d'une ballerine du Bolshoï qui devient agent des renseignements russes dans Red Sparrow, elle savait qu'elle allait devoir respirer la grâce et la confiance en soi. Sacrée par l'Oscar de la meilleure actrice, l'actrice est connue pour sa maladresse attachante, dont elle a fait la démonstration en trébuchant sur scène aux Oscars en 2013 et lors de différents passages sur le tapis rouge. Elle s'est donc mise en quête d'un virtuose du mouvement pour préparer son personnage.

C'est là que Kurt Froman est entré en scène. Depuis 2010, l'ancien danseur du New York City Ballet officie comme professeur de danse pour les stars, parmi lesquelles Natalie Portman et Mila Kunis dans Black Swan, et Rooney Mara dans Song to Song, sorti l'an dernier. Avec Jennifer Lawrence, véritable novice de la danse classique, sa mission était de lui apprendre une séquence de six minutes – chorégraphiée par Justin Peck du New York City Ballet – sur l'air de L'Oiseau de feu d'Igor Stravinsky.

Avant le début du tournage, à Budapest, l'actrice s'est entraînée quatre heures par jour, cinq jours par semaine, pendant quatre mois. Bien que ce soient les pieds d'Isabella Boylston, danseuse étoile de l'American Ballet Theatre, que l'on voit à l'écran, elle a dû apprendre toute la chorégraphie par cœur afin que l'illusion soit totale.

"Jennifer a dû apprendre un très grand nombre de choses, comme n'importe quelle danseuse débutante", nous dit Kurt Froman. "Je voulais que chaque pas soit chargé de sens, de puissance et la passion, et je l'en savais capable. C'est une vraie battante."

Red Sparrow a reçu des critiques mitigées, même si de nombreux journalistes ont souligné l'interprétation de la jeune femme et la séquence de L'Oiseau de feu. Le film représente en revanche un nouveau chapitre dans la carrière de Kurt Froman, passé des ballets de danse classique à Broadway avant de travailler pour le grand écran.

Bien qu'il soit remonté sur les planches de Broadway en 2015 pour Un Américain à Paris, il a commencé à s'intéresser à l'aspect production suite au succès de Black Swan. Il estime aujourd'hui avoir trouvé sa niche en tant que professeur de danse et chorégraphe et espère travailler un jour avec Ryan Gosling, qui a dévoilé un penchant pour la danse dans La La Land.

"J'ai l'impression d'être un ambassadeur de mon domaine artistique", déclare-t-il. "Partager ce don avec des gens qui sont au sommet de leur art et qui acceptent de se mettre à nu est une énorme responsabilité."

Les mois à venir vont aussi être marqués par une étape personnelle: il a en effet d'épouser Anthony Autovino, son compagnon de longue date, qui travaille comme évaluateur pour une entreprise en bâtiment.

"On est à l'opposé l'un de l'autre sur beaucoup de points", dit-il. "Il me stabilise et je crois que je le détends."

A-t-il pour autant transmis l'amour de la danse à Jennifer Lawrence? Même si l'actrice a déclaré que cette expérience lui avait donné du "respect" pour les danseuses étoiles, elle a qualifié son entraînement de "brutal", et lancé malicieusement à E! News : "Dès que la scène de danse classique était tournée, j'ai jeté mes ballerines à la poubelle. Fini, on n'en parle plus!"

Un commentaire qui n'émeut pas Kurt Froman. Il pense toutefois que les critiques sur la façon dont est représentée la danse professionnelle à Hollywood sont injustes.

"Lorsqu'un acteur accepte d'interpréter un danseur, personne ne prétend qu'il a réussi à maîtriser cet art en quatre mois", dit-il. "On raconte une histoire, et les films sont le point de départ. On ne veut pas que la danse classique disparaisse ou qu'elle soit si sophistiquée que les films soient incapables de la représenter. On veut qu'elle soit pertinente."

