Pourquoi le nouveau billet de 10 $ est-il vertical?

Le Canada a un nouveau billet de 10 $, et non seulement c'est le premier à présenter une femme noire et canadienne, l'héroïne des droits civiques Viola Desmond, mais c'est aussi le premier dont la photographie est verticale.

Et cet élément soulève des questionnements sur les réseaux sociaux.

Why oh why did they make the new 10$ bill feat #ViolaDesmond vertical?!? It's hideous and doesn't match with the others 😒 — Jacob (@JRaymond97) March 8, 2018

«Pourquoi oh pourquoi ont-ils fait le nouveau billet de 10$ avec #ViolaDesmond vertical?!? C'est hideux et ne ressemblent pas aux autres.»

Great to put Viola Desmond on the new $10 bill, but I'm really not a fan of the vertical orientation. It's just weird and ... not right. pic.twitter.com/ZhyJkLENYX — James McLeod (@jamespmcleod) March 8, 2018

«Super de mettre Viola Desmond sur le nouveau billet de 10 $, mais je ne suis vraiment pas un amateur de l'orientation verticale. C'est juste bizarre et ... pas correct.»

«... On dirait une image tirée d'un livre à colorier ou d'un magazine», a commenté George Kocik sur la page Facebook du HuffPost Canada.

Barbara Dickens, une autre internaute, a abordé des préoccupations plus pratiques.

« J'aimerais juste que notre dollar augmente », a-t-elle écrit.

La Banque du Canada a expliqué qu'elle a changé l'orientation de la photo afin de faire de la place pour une plus grande image de Desmond et pour la distinguer des billets de polymère existants.

Une firme de design graphique affirme de son côté que les coupures de monnaie verticales sont plus logiques, parce que les gens ont tendance à tenir leur portefeuille et porte-monnaie à la verticale lorsqu'ils cherchent leurs factures. Les banques et les distributeurs automatiques acceptent également ce type de billets.

Et comme on a pu le voir sur la Twittosphère, nous ne sommes pas le seul pays à avoir opté pour cette option.

To all the Canadians bothered by the vertical orientation of the portrait on Canada's new $10 bill (which I think is beautiful): the eighth series of Switzerland's bills all featured vertically oriented portraits and they look super nice. https://t.co/tEcNZgLAcj pic.twitter.com/v8dLdMDOZk — Jeremy Lane (@jeremymlane) March 8, 2018

« À tous les Canadiens dérangés par l'orientation verticale du portrait du nouveau billet de 10 $ du Canada (ce que je trouve magnifique): la huitième série de billets de la Suisse présentait des portraits orientés verticalement et ils sont super sympas.»

Même si certains Canadiens trouveront d'abord étrange de placer un billet de 10$ vertical dans leur portefeuille, ils pourraient éventuellement trouver cela plus intuitif.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.