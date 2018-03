Des pingouins prennent un joli égoportrait en Antarctique

Un couple de manchots empereurs est devenu viral sur la Toile après avoir pris un égoportrait en Antarctique.

La curiosité du mignon duo de pingouins a été piquée par une caméra qui a été installée sur place par l'explorateur Eddie Gault, et qui est gérée par l'Australian Antarctic Division, tout près de la station de recherche Dawson, indique CNN.

La vidéo a été publiée sur le compte Twitter de l'Australian Antarctic Division et a été vue plus de 273 000 fois vendredi matin.

#Penguin #selfie offers bird's eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia's Mawson research station by expeditioner đŸ“· Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7