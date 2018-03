Lima, la nouvelle destination gastronomique

Le Pérou n'arrive pas en premier lorsque l'on pense à voyager dans une destination pour sa gastronomie, et pourtant, la capitale de Lima devrait être en tête de liste.

Située au bord de la mer, aux pieds des Andes, au sud de l'Amazone, Lima a la parfaite situation géographique pour avoir une diversité incroyable dans ses mets traditionnels ou réinventés. Les ingrédients locaux y sont pour beaucoup côté saveur; tout a plus de goût au Pérou. L'arme secrète qui semble se retrouver dans la majorité des plats et boissons: la lime!

Les plats traditionnels

Le Ceviche

Vous avez sûrement déjà mangé du ceviche ici ou ailleurs. Le ceviche péruvien sort de l'ordinaire. Simplement préparé, ce sont les ingrédients locaux qui ont un goût prononcé qui font toute la différence. Poisson frais du jour, lime (beaucoup de lime), sel, pâte d'ail, oignon et coriandre. Tout en simplicité, mais une explosion de saveurs en bouche.

Le Causa (prononcé Kaossa)

Un plat typique préparé de différentes manières selon ce qu'on a sous la main, le "Causa" est un peu comme la "lasagne" péruvienne pour la présentation étagée de ses ingrédients. On prépare d'abord une purée de pommes de terre jaunes, puis une mixture de viande au choix (poulet, poisson, thon, etc.) avec mayonnaise, de la lime (évidemment), et quelques herbes fraîches. On place les ingrédients dans un plat en étage: pommes de terre, viande, pommes de terre à nouveau, et on termine avec un avocat. Le résultat est délicieux et très soutenant!

Le Lomo Saltado

Ce plat trouve ses origines dans les nombreux migrants asiatiques venus s'établir au Pérou depuis plusieurs années. Il s'agit du parfait mélange entre les plats sautés asiatiques et les saveurs péruviennes. On saute le boeuf coupé en lanière au wok dans l'huile végétale, on ajoute vinaigre de vin rouge, de la sauce soja, de la pâte d'ail, puis à la dernière minute, on y ajoute oignons et tomates pour les conserver bien croquants.

On sert ce plat avec patates jaunes rôties et riz!

Pour apprendre à cuisiner ces classiques en petit groupe, ou simplement pour déguster ces plats, on se rend chez El Señorío de Sulco dans Miraflores.

La cuisine Nikkei

La cuisine Nikkei est un style culinaire très répandu dans le monde, mais c'était ma première expérience de cette fusion de saveurs japonaises et péruviennes. Et quoi de mieux que de goûter à tout ça dans l'un des 50 meilleurs restaurants au monde situé à Lima, le Maido (8e au monde en 2017)? Sushis de calmars frits sur sauce tarte et "leche de tigre", pieuvre grillée sur purée d'avocat et de piment jaune avec craquelin de riz, dumplings au porc et crevettes, recouverts d'une pâte feuilletée... Ce ne sont là que quelques-uns des plats que l'on peut déguster qui allient parfaitement ces deux types de cuisines.

Réservez plusieurs semaines d'avance pour découvrir les mets du Maido, dans Miraflores.

Les Tapas

Les tapas ne sont pas nouveaux dans le paysage de la gastronomie et à Lima, c'est au restaurant 27 Tapas que l'on découvre ces petites bouchées qui allient la cuisine espagnole à celle du Pérou. C'est dans une ambiance feutrée que l'on peut déguster des poissons qui proviennent tant de l'océan que de l'Amazone, du ceviche, ou encore un Burger BBQ Espresso. Le plaisir est évidemment de partager et de pouvoir goûter à tout!

Rendez-vous dans le quartier San Isidro pour trouver le 27 Tapas.

L'Amazone péruvienne

On oublie souvent que le nord du Pérou fait partie du bassin amazonien! Il est donc tout à faire normal que la cuisine péruvienne soit aussi influencée par cette région si riche en poisson, fruits et légumes. Le restaurant ámaZ s'est donné pour mission de faire découvrir la gastronomie et la culture de la région amazonienne, en conservant une approche contemporaine à sa cuisine. Au coeur des ingrédients: les avocats, les coeurs de palmier, la banane plantain et le poisson.

Pour s'inspirer de l'Amazonie, c'est au ámaZ que l'on s'arrête une soirée. Le décor à lui seul vous fera voyager!

Le café et le chocolat

Comme bien des pays situés à proximité de l'équateur, le Pérou ne laisse pas sa place quand on parle de café et de chocolat. Son climat est parfait pour la croissance des fèves nécessaires à ces produits dérivés. Vu sa région montagneuse, c'est à la main que tout le travail se fait alors que dans d'autres pays, les agriculteurs ont l'aide de machinerie pour recueillir le tout.

Dans plusieurs desserts, on retrouve d'ailleurs le chocolat et/ou le café comme ingrédients principaux.

Pour découvrir les cafés péruviens, on se rend au Arabica dans Miraflores ou au Tostaduria Bisetti dans Barranco.

Pour en apprendre plus sur le chocolat de la région, et en faire la dégustation, c'est au Choco Museo sur l'avenida Berlin dans Miraflores qu'il faut aller. Il est d'ailleurs difficile de ne pas acheter ses produits locaux pour rapporter un peu du Pérou à la maison.

Le Pisco

Le Pisco est au Pérou ce que la Grapa est à l'Italie, il est donc normal que le cocktail national soit fait à partir de cette boisson. Le Pisco sour est fait de pisco (évidemment), de blanc d'oeuf, de lime (encore!), du sirop simple et d'une ou deux gouttes d'angostura. Un cocktail qui se déguste bien en toute occasion, inventé en 1920 au Morris Bar à Lima, basé sur la recette du Whisky sour. Personnellement, je préfère encore plus la version réinventée, le "Sour de Maracuyà" avec fruits de la passion.

Le Chicano, lui, allie simplement le Pisco à du gingerale et de la lime. Simple et rafraîchissant.

Les marchés

Vous avez encore faim? Rendez-vous au Mercado 1 de Surquillo pour y acheter des fruits exotiques, des légumes aux formes atypiques et y découvrir comment la viande est préparée par ici. Mangues, chilimoya, pitijaya, cancha, tout est à essayer!

Lima est sans doute l'une des destinations les plus surprenantes pour sa gastronomie. Avec bientôt des vols directs depuis Montréal, gageons que vous ne pourrez pas vous empêcher d'aller y passer quelques jours pour goûter, vous aussi, aux saveurs surprenantes du Pérou!

Bon appétit!

Ce voyage a été rendu possible grâce à Prom Peru et à Air Canada Rouge. Les opinions reflétées dans ce texte sont 100% authentiques.

À VOIR AUSSI

​