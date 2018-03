L'interprète de Betty dans la série télé à succès Riverdale, Lili Reinhart, a pété les plombs contre Cosmopolitan Philippines après que le magazine ait aminci son corps et celui de sa collègue Camila Mendes dans leur dernier numéro.

La belle blonde de 21 ans a partagé sur les réseaux sociaux des photos avant et après les retouches à l'occasion de la Journée internationale des femmes pour démontrer l'absurdité de la chose.

«Au cours de la dernière année, on a vu un mouvement sans précédent pour les droits des femmes, a-t-elle écrit. Et une chose est claire : notre moment, c'est maintenant. On est phénoménale, et on va rendre le monde meilleur pour toutes les femmes."

Elle a cependant admis que : «nous avons encore un long chemin à parcourir. Notre combat n'est pas terminé».

Les photos des deux actrices étaient visibles dans la story (la banque de photos éphémères) de Lili. Elles ont depuis expiré, mais ont beaucoup fait jaser ses dernières 24 heures.

Lili Reinhart a poursuivi son discours dans une autre publication : «Camila et moi avons travaillé incroyablement fort pour nous sentir en confiance et à l'aise dans nos corps. C'est une bataille quotidienne. Et voir nos corps si déformés par des retouches est un exemple parfait des obstacles que nous avons encore à surmonter.»

Camila Mendes a abondé dans le même sens et a admis préférer leurs «corps comme ils le sont réellement. Je ne veux pas une taille plus mince, je suis amplement satisfaite de celle que j'ai déjà. (...) Nous voulons que leurs lecteurs sachent que ces corps ne sont pas les nôtres; ils ont été déformés de leur beauté naturelle. »

Ce n'est pas la première fois que Lili Reinhart parle de diversité corporelle et d'acceptation de son corps. La jeune femme avait répondu à ses détracteurs la critiquant sévèrement sur son poids à la suite de la diffusion d'un épisode dans lequel on la voyait en lingerie. Elle s'était particulièrement offusquée du fait qu'on la compare au top modèle de Victoria's Secret Taylor Hill photographié dans le même désabillé. «C'est vous le problème. (...) Vous soutenez l'idée que toutes les femmes devraient ressembler à ce mannequin et que ce n'est pas bien si vous ressemblez à autre chose, avait-elle écrit sur Facebook. C'est pour ça que certaines personnes souffrent de problèmes d'alimentation. C'est pour ça que de jeunes adolescentes se suicident à cause de la représentation qu'elles se font de leurs corps. C'est pour ça que les gens souffrent de dysmorphophobie (peur d'être laid). C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de modèle plus-size dans l'industrie de la mode».

