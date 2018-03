Un coup dur pour les fans de la série. Le site américain Deadline a annoncé le jeudi 8 mars le départ de Jessica Capshaw et de Sarah Drew, deux actrices principales de la série ABC de Shonda Rhimes.

Alors qu'Ellen Pompeo vient d'annoncer le renouvellement de son contrat pour 2 saisons, les producteurs ont décidé de mettre un terme à ceux de ses collègues Jessica Capshaw, alias docteur Arizona Robbins (à droite de la photo), et de Sarah Drew, l'interprète du docteur April Kepner (à gauche de la photo).

À la fin de la saison 14 de "Grey's Anatomy" , les actrices devront remettre leur blouse blanche à la production. Une nouvelle qui n'a pas fait plaisir aux fans, très attachés à ces deux personnages qui font partie intégrante de la série depuis 10 et 9 ans respectivement.

D'après Deadline, ce départ est une "décision artistique" prise par les producteurs. "En tant qu'auteurs, notre travail est de suivre les histoires où elles veulent aller et parfois, cela signifie dire au revoir aux personnages que l'on adore. Cela a été une joie et un privilège de travailler avec ces actrices ô combien talentueuses", écrit la co-showrunneur Krista Vernoff.

Les actrices, prisent de court, ont à peine eu le temps de se remettre du choc de l'annonce qu'elles ont dû adresser quelques mots à leurs fans:

"Salut les amis. Merci pour tout votre soutien. Je sais que vous êtes tristes. Je suis triste aussi. Je n'ai pas vraiment eu le temps de digérer l'information. J'ai été prévenue il y a moins de 48 heures, donc je ne suis pas encore prête à me lancer dans de grands remerciements, ni à publier un communiqué sur mes 9 années passées ici. Mais cela viendra :) Pour le moment, je souhaiterais vous dire que je vous aime, que j'aime April, et que son histoire n'est pas encore terminée. Et la vraie bonne nouvelle (en tout cas pour le moment) c'est que je suis en train de faire de l'ombre à l'un de mes personnages favoris, Kevin McKidd (Dr Owen Hunt). Je vais être avec ma famille Greys toute cette semaine et la semaine suivante, donc je vais pouvoir gérer mon ressenti au sein de cette communauté qui m'a nourrie et fait grandir depuis près de dix ans. Pour ça, je suis vraiment reconnaissante. Avec amour, Sarah"

"Au cours des dix dernières années j'ai eu le privilège exceptionnel de jouer Arizona Robbins, mais aussi de tomber follement amoureuse de ce personnage. Arizona est gentille, intelligente, drôle, perspicace, audacieuse, joueuse, forte et vraiment douée dans son travail. Elle a été l'une des premières membres de la communauté LGBT à avoir été un personnage régulier sur une grande chaîne. Son impact sur le monde durera pour toujours. Toujours. Je suis reconnaissante d'avoir pu lui donner vie, et pour la vie qu'elle m'a offerte. Je suis triste de la voir partir mais l'idée qu'elle continuera à vivre dans nos consciences et nos esprits me réconforte. Shonda, merci pour l'incroyable balade dans ces montagnes russes. Avec un cœur plein d'amour, Jessica".

Shonda Rhimes a aussi salué le travail des deux actrices:

"C'est toujours difficile pour moi de dire au revoir à un de mes personnages. Arizona Robbins et April Kepner sont non seulement des personnages aimés mais iconiques - la communauté LGBT et celle des fervents chrétiens sont toutes les deux sous-représentées à la télévision. Je suis à jamais reconnaissante envers Jessica et Sarah d'avoir donné vie à ces personnages avec des performances si animées et d'avoir inspiré tant de femmes dans le monde. Elles seront à jamais membre de la famille Shodaland."

La série survivra-t-elle à ce nouveau départ?

