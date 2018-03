Fiesta d’humoristes pour les 30 ans de l’École nationale de l’humour

Louis-José Houde, Martin Matte, Patrick Huard, François Bellefeuille, Jean-Michel Anctil, Pierre Hébert : la brochette d'humoristes que s'offre – et nous offre – l'École nationale de l'humour (ENH) pour son 30e anniversaire a de quoi faire saliver.

Envie de passer une drôle de soirée avec les talents comiques les plus populaires de la province? Au total, c'est une trentaine d'humoristes ayant passé par l'École nationale de l'humour, des légendes comme des jeunes loups, qui offriront des numéros inédits lors du gala-bénéfice des 30 ans de l'ENH, le 8 mai prochain, au Théâtre St-Denis.

En plus des vedettes mentionnées plus haut, Dominic Paquet, Rosalie Vaillancourt, Mehdi Bousaidan, Marie-Lyne Joncas, Jay Du Temple, Ève Côté, Phil Roy, Dominic et Martin, Billy Tellier, Adib Alkhalidey, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Korine Côté et plusieurs autres seront au rendez-vous, dans ce que la direction de l'École nationale de l'humour décrit comme un événement «corpulent, inhomogène, appétissant et fantasque». Pas ordinaire, quoi!

Le spectacle sera certifié «100% ENH», c'est-à-dire que toute l'équipe de conception est formée par des diplômés et des professeurs de l'École nationale de l'humour : Louise Richer, directrice générale de l'établissement, en assure la direction artistique, tandis que Dominic Anctil signe la mise en scène. Nicolas Snick Boucher et Benoît Pelletier sont en charge des textes, et ce dernier est également responsable de la script-édition.

«Nous avons concocté un spectacle complet, où l'on présentera l'humour d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, a spécifié Louise Richer. La pulsation humoristique du Québec en entier!»

Ce à quoi Martin Matte n'a pu s'empêcher de renchérir.

«Louise Richer m'a demandé de vous dire que la participation de ce nombre impressionnant d'humoristes vedettes démontre l'attachement que nous avons envers notre Alma Mater», a affirmé le spécialiste des «beaux malaises».

On peut déjà se procurer des billets pour le gala-bénéfice de l'École nationale de l'humour à la billetterie du Théâtre St-Denis, au (514) 790-1111, ou au ticketpro.ca.

