Acier et aluminium, deux métaux stratégiques et omniprésents

L'acier, c'est quoi au juste et qui en fabrique ? Quels sont les usages de l'aluminium et qui en achète ? Fiche technique de ces deux métaux stratégiques, que les Etats-Unis ont décidé de taxer à l'importation.

Acier

- C'est quoi ? Du fer enrichi en carbone, obtenu par exemple par un procédé de fonte en hauts fourneaux. La production d'acier a véritablement décollé avec le révolution industrielle de la fin du XIXème et du début du XXème siècle. Il existe aujourd'hui au moins 3.500 aciers différents, qui se distinguent par le taux de carbone, et l'ajout d'autres éléments chimiques.

- Qui est le principal producteur mondial ? La Chine, de loin, avec plus de 831 millions de tonnes en 2017, devant l'Inde et le Japon, avec près de 100 millions de tonnes. Les Etats-Unis ont produit en 2017 plus de 81 millions de tonnes, la Russie plus de 71 millions, alors que l'Allemagne est le plus grand producteur européen, avec 43 millions de tonnes.

Du côté des entreprises, ArcelorMittal était en 2016 le numéro un mondial, avec 95 millions de tonnes, mais cinq des dix plus gros producteurs de la planète étaient chinois.

- Qui en est le principal importateur ? Les Etats-Unis, devant l'Allemagne et la Chine, selon les données des Nations Unies en 2016. Les importations américaines proviennent d'abord du Canada, devant le Brésil et la Corée.

- Quelles utilisations ? L'acier est surtout utilisé dans l'automobile et dans le bâtiment, mais aussi dans les transports, l'énergie et les machines-outil, ainsi que pour l'équipement militaire. Il est également incontournable pour fabriquer des boîtes de conserve et divers objets de la vie quotidienne.

- Combien ça coûte ? L'acier laminé à chaud coûterait autour de 700 dollars la tonne en Europe, selon les dernières estimations du "Metal Bulletin" hebdomadaire de la banque Unicredit, qui fait référence en la matière.

- Combien d'emplois dépendent de l'acier ? Selon le principal syndicat des producteurs d'acier, Worldsteel, "à peu près 5 millions de personnes" travaillent directement dans la production d'acier dans le monde.

Aluminium

- C'est quoi ? Tout part d'une roche, la bauxite, de laquelle est extrait l'alumine, transformée ensuite en aluminium. Deux hommes, le Français Paul Héroult et l'Américain Charles Martin Hall, ont découvert en 1886, chacun de son côté, le procédé permettant de produire de l'aluminium à échelle industrielle.

- Qui est le principal producteur mondial ? En 2017, plus de 63 millions de tonnes d'aluminium ont été produites dans le monde, dont près de la moitié en Chine. Le reste de l'Asie a produit 3,9 million de tonnes, alors que la production en Europe de l'ouest était de 3,7 millions de tonnes en 2017, selon World Aluminium, principale association des producteurs.

En termes d'entreprises, sont incontournables, entre autres, le russe Rusal, l'américain Alcoa, et de nombreux producteurs chinois.

- Qui est le principal importateur mondial ? Comme pour l'acier, les Etats-Unis, devant l'Allemagne et le Japon, selon les données 2016 des Nations unies. Les importations américaines d'aluminium proviennent d'abord du Canada, devant la Chine et la Russie.

- Quelles utilisations ? L'aluminium est un métal recherché pour sa légèreté - il est trois fois plus léger que l'acier - sa résistance à la corrosion, et comme conducteur de chaleur et d'électricité. Il est principalement utilisé dans le bâtiment, pour construire des voitures ou des avions, dans les lignes à haute tension, mais aussi dans l'emballage alimentaire.

- Combien ça coûte? A la bourse des métaux de Londres, une tonne d'aluminium valait près de 2.100 dollars vendredi.

