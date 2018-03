Voici le nouveau billet de 10 $ montrant Viola Desmond

La Banque du Canada dévoilera jeudi après-midi à Halifax son nouveau billet de 10 $ qui montrera pour la première fois une autre femme que la reine sur un billet de banque du pays: la militante des droits de la personne Viola Desmond.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, et le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, ont assisté à la cérémonie de dévoilement du nouveau billet qui a eu lieu dans une bibliothèque d'Halifax.

People take photos of the new $10 bank note featuring Viola Desmond following the bill's unveiling in Halifax on Thursday, March 8, 2018. Desmond is the first Canadian woman to be featured on a regularly circulating bank note. THE CANADIAN PRESS/Darren Calabrese

Mme Desmond, qui est décédée à New York en 1965 à l'âge de 50 ans, avait vu le jour à Halifax. Cette femme d'affaires à la peau noire s'est fait connaître par sa lutte aux discriminations raciales en Nouvelle-Écosse.

Russell Grosse, porte-parole d'un centre culturel de la Nouvelle-Écosse dédié à la communauté noire, affirme que l'hommage rendu à Viola Desmond apportera aux Afro-Américains de la Nouvelle-Écosse un sentiment d'appartenance attendu depuis longtemps.