«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

Le décès de la jeune Athena Gervais, victime d'un accident alors qu'elle était sous l'influence de la controversée boisson sucrée alcoolisée FCKD UP, à Laval, à la fin février, a relancé le débat sur l'encadrement de ces produits énergisants considérés comme dangereux pour les jeunes. Il en sera question à Tout le monde en parle, dimanche, alors que le père de l'adolescente, Alain Gervais, le président du Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques, Claude Béland, et le spécialiste en toxicomanie, Jean-Sébastien Fallu, seront sur le plateau de Guy A. Lepage pour faire le point.

Les autres invités du rendez-vous dominical seront l'astronaute canadien David Saint-Jacques, qui prendra le chemin de l'espace pour la première fois en novembre prochain ; le fascinateur Messmer, présentement en tournée avec son spectacle Hypersensoriel ; le leader parlementaire et ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Jean-Marc Fournier, qui a annoncé, plus tôt cette semaine, son retrait prochain de la vie politique ; le journaliste Patrick Lagacé et le président de Crypto.Québec, Luc Lefebvre, pour revenir sur cet article de Lagacé, dans lequel il attire l'attention sur l'utilisation de nos données personnelles dans l'espace numérique, et la photographe et auteure Heidi Hollinger, qui lance le guide-voyage 300 raisons d'aimer La Havane.

La semaine dernière, Tout le monde en parle avait le support de 801 000 téléspectateurs, alors que La voix comptait sur l'appui de 1 919 000 adeptes à TVA. À la même antenne,Vlog (949 000) et La vraie nature (1 150 000) ont bénéficié de l'effet d'entraînement du populaire concours de chant, tandis qu'à Radio-Canada, Découverte a intéressé 387 000 personnes, et ICI Laflaque en a retenu 418 000. Du côté des Oscars, c'est une moyenne de 334 000 Québécois qui ont syntonisé la grand-messe du cinéma.

L'émission est diffusée dimanche à 20h, à Radio-Canada.