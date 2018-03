Votre Wi-Fi est lent? Voici comment remédier à la situation

«Avez-vous le Wi-Fi?» est l'une des questions les plus fréquemment posées de nos jours.

C'est du sérieux : l'Internet sans fil est devenu un élément essentiel de notre vie quotidienne. On le retrouve partout, y compris dans les stations de métro et certains avions de ligne. Nous ne pouvons plus nous passer de cette couverture de sécurité numérique.

Nous dépendons tellement de cette technologie qu'il peut être très frustrant de recevoir un signal faible ou lent. Les pages qui ne s'affichent pas, les émissions en continu régulièrement interrompues et les appels WhatsApp qui se terminent abruptement ont de quoi donner mal à la tête! Or, la plupart de ces problèmes sont faciles à régler.

Présentés en partenariat avec Bell et sa plus récente technologie Wi-Fi, voici cinq situations susceptibles de ralentir votre signal et autant de manières d'y remédier.

Vous êtes trop loin

Votre connexion sans fil est lente? Avant de débrancher quoi que ce soit, essayez tout simplement de rapprocher votre appareil du modem et du routeur. Il se peut que vous soyez trop loin de la source du signal. Si vous voulez bénéficier d'un signal puissant dans toutes les pièces d'une grande maison, vous aurez peut-être besoin d'un réseau maillé.

Votre routeur est mal positionné

Bien qu'il ne soit pas tangible, le signal Wi-Fi peut être bloqué par des objets physiques. Les murs et les meubles figurent parmi les causes les plus fréquentes de ralentissement. Les modems ne sont pas les appareils les plus attirants en termes de design d'intérieur, mais vous devriez les garder à découvert plutôt que les placer dans une armoire.

Les murs de béton et de plâtre, en particulier, peuvent affaiblir votre signal Wi-Fi et l'empêcher de se rendre à destination. Pour des résultats optimaux, vous devriez installer votre routeur dans un endroit central, élevé et ouvert.

Votre routeur est désuet

Votre routeur a besoin d'être mis à jour ou remplacé sur une base régulière, au même titre que votre téléphone cellulaire. En effet, de plus en plus d'appareils sont connectés à Internet, et les routeurs de nouvelle génération sont mieux outillés pour gérer les demandes simultanées d'ordinateurs, de téléphones et de thermostats. Ils émettent un signal plus stable lorsque vous vous déplacez et sont moins sensibles aux interférences du four à micro-ondes, de la radio ou de l'interphone pour bébé.

Les nouveaux routeurs à double bande vous feront bénéficier des fréquences moins utilisées de 5 GHz et de 2,4 GHz, tandis que la Borne universelle 3000 de Bell se démarque par sa technologie tribande. De fait, Bell est le seul fournisseur Internet à offrir le Wi-Fi Partout chez vous, dont les points d'accès nommés « capsules » peuvent être disposés partout dans votre maison afin d'offrir un signal ultrarapide dans toutes vos pièces.

Les voleurs de bande passante foisonnent

N'écartez pas la possibilité que vos sympathiques voisins piratent votre bande passante. Si vous avez oublié ou négligé de sécuriser votre réseau Wi-Fi, tous les occupants de votre immeuble seront susceptibles d'en profiter, ce qui aura un impact sur ses performances. Assurez-vous de protéger votre signal avec un mot de passe complexe.

Un redémarrage est nécessaire

Le corps humain a parfois besoin de repartir à neuf pour bien fonctionner. Il en va de même pour votre modem et votre routeur. Redémarrer ces appareils électroniques peut suffire à régler vos problèmes de connectivité. Pour de meilleurs résultats, débranchez-les pour une durée de 15 à 20 secondes avant de les relancer.

Ne laissez pas une mauvaise connexion vous ralentir! Dites adieu aux maux de tête et optez pour le nouveau Wi-Fi Partout chez vous de Bell.