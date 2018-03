BIEN-ÊTRE

Meghan Markle future icône du féminisme?

Meghan Markle et son fiancé le prince Harry sont arrivés jeudi au Millennium Point de Birmingham, centre de l'Angleterre, pour une visite à l'occasion de la Journée internationale de la femme et encourager les fillettes à choisir des carrières scientifiques et technologiques. Plusieurs jeunes filles et femmes sur place ont dit que Mme Markle est une source d'inspiration pour elles et espèrent qu'elle deviendra une voix de plus pour faire avancer les enjeux d'équité auxquels se buttent les femmes.