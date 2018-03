Los cabos: la destination des stars, plus accessible que jamais !

Il y a de ces destinations qui semblent être parfaites pour des vacances de rêve; Los Cabos fait partie de celles-là avec ses plages de sable blanc à perte de vue, ses eaux d'un bleu turquoise profond et ses paysages à couper le souffle. Une destination qui a longtemps semblée inaccessible puisque c'est le repaire des vedettes de la planète. Mais, bonne nouvelle, aujourd'hui l'endroit s'est beaucoup démocratisé grâce à la venue récente de chaînes d'hôtels abordables et à l'offre de forfaits vacances de certains voyagistes.

Le spot des vedettes

Si vous êtes chanceux lors de votre arrivée à Los Cabos, vous pourriez tomber sur Leo Di Caprio, George Clooney ou The Rock, puisqu'ils font partie du gratin hollywoodien qui y ont acheté une villa. La proximité de la Californie – deux heures environ d'avion séparent Los Angeles de l'aéroport de San José del Cabo – en fait un endroit de prédilection pour ces stars.

Le nouveau paradis de Monsieur-Madame Tout-le-Monde

L'arrivée de quelques grandes chaînes d'hôtels en formule tout-compris, comme les RIU d'origine espagnole, permettent aujourd'hui d'offrir ce petit paradis à des prix très abordables.

De plus, les Québécois peuvent maintenant profiter de deals intéressants et même d'un vol direct, une fois par semaine, vers San José del Cabo, grâce à Sunwing. Cependant cette liaison n'a lieu que jusqu'au 22 mars. Il faut donc faire vite pour en profiter. Une économie de temps appréciable pour les voyageurs qui peuvent maintenant se rendre à destination en un peu moins de 6 heures.

Après cette période, il est quand même possible de se rendre à Los Cabos, mais seulement avec une escale via Toronto. Le voyagiste Sunwing a quelques vols offerts en toute saison pour desservir la destination.

L'expérience RIU

Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne hôtelière, elle se présente en formule 4 ou cinq étoiles. Pour la destination de Los Cabos on a le choix entre les deux. Le Riu Santa Fe offre des forfaits abordables avec tout le confort d'un quatre étoiles à des prix entre 1300 et 1600 dollars canadiens en moyenne pour une semaine, et le Riu Palace cinq étoiles, lui, offre une expérience plus luxueuse à des prix autour de 1600 à 2000 dollars la semaine.

D'autres photos du Riu Palace ci-dessous

Photos du Riu Palace Photos du Riu Palace







1 of 8 Partager cette image:









Les deux magnifiques hôtels récents offrent entre autres attraits de superbes piscines, des jacuzzis, des activités amusantes (dont un party de mousse dans la piscine), des bars offrant des variétés impressionnantes de cocktails, une salle de gym, un spa, des spectacles divertissants tous les soirs et plusieurs restaurants gastronomiques à la carte, ainsi qu'un buffet, qui offrent le meilleur de la cuisine locale. À noter, les soins du Renova spa sont de loin supérieurs à ceux offerts généralement dans d'autres hôtels du genre.

Ces deux établissements sont les seuls hôtels tout compris dont une partie donne directement sur la plage de Cabo San Lucas.

Une destination pour les amateurs de plein air

Le climat de la Basse-Californie est désertique; l'air est sec et il y pleut rarement. Les jours se déroulent sous un soleil de plomb, mais aussitôt que soleil tombe, les nuits sont un peu fraîches, surtout l'hiver. Cette météo idéale permet de pratiquer une tonne d'activités de plein air sans être incommodé par la pluie ou l'humidité ambiante, et ce à longueur d'année. Pour les amateurs de snorkeling, la jonction de l'Océan Pacifique et de la Mer de Cortez attire chaque année de nombreuses espèces de poissons que l'on peut mieux observer à proximité de la barrière de corail et accessible en « taxi-boat », en jet-ski ou à partir d'une excursion organisée de l'hôtel. Certains endroits sont aussi très bons pour le surf. À quelques mètres des RIU, on peut même pêcher de beaux poissons, les deux pieds dans l'eau !

Pour les amateurs de baignade

Il est bon à savoir que directement en face de l'hôtel, nager est plutôt hasardeux. Le courant est fort et le sol se dérobe vite sous nos pieds chutant à plusieurs mètres de profondeur. Si les magnifiques piscines du complexe hôtelier me vous suffisent pas, il faut se rendre à la baie de Médano pour se baigner en toute sécurité. On y va en marchant sur la plage et de l'hôtel il faut compter un bon 45 minutes pour l'atteindre. On peut aussi prendre un taxi (il faut compter un bon 15 minutes de l'hôtel) ou en taxi-boat, de l'hôtel cela prend 5 minutes.

Si vous préférez une plage fréquentée par les locaux, pas très loin de Playa Medano se trouve Playa La Empacadora. L'endroit est accessible par taxi ou par taxi-boat de l'hôtel (20 minutes) ou de Playa Medano.

Excursions à faire

De la plage on aperçoit deux énormes rochers au loin. D'un bord, se trouve Lovers Beach et de l'autre... Divorce Beach ! Il faut absolument faire un tour du côté de ces deux célèbres plages pour en admirer la beauté. Dans cette même excursion, vous passerez en dessous d'une superbe formation rocheuse et vous passerez du côté Pacifique, à la mer de Cortez où les eaux sont plus déchaînés. Une excursion que l'on peut acheter de l'hôtel et qu'on fait en bateau au fond de verre.

Une autre petite excursion d'une demi-journée qui vaut la peine, c'est celle de Todos Santos. Offerte dans les excursions de Sunwing, elle permet de visiter un petit village typique de Basse-Californie qui est aujourd'hui fréquenté par des artistes, des artisans et des restaurateurs offrant une gastronomie et des cocktails typiques de la région.

Astuce pour économiser : Pour payer vos excursions en dollars canadiens (au lieu du même prix, mais en US Dollars), achetez-les à bord de l'avion.

Pour sortir et manger

Pour se divertir en soirée et pour le shopping, il faut se rendre à la Marina Cabo San Lucas. Vous y trouverez des magasins, un mini centre d'achat, des bars, des restaurants pour tous les budgets et des disco-clubs dont le plus fameux, le Cabo Wabo, qui appartient à Sammy, un des membres du groupe Van Halen.

Pour boire un délicieux cocktail fait de jus frais ou pour déguster un bon poisson local ou des fruits de mer frits, il faut aller au Fisherman's Landing Bar. En prime, vous aurez une vue splendide sur la marina et si vous êtes chanceux, vous apercevrez un loup marin dans le canal où sont amarrés les bateaux.

Mais si vous cherchez un endroit moins touristique et avez envie de vivre une expérience typique des plus délicieuses, il faut sortir un peu des lieux connus. À 3 minutes en taxi des hôtels RIU (il est toutefois recommandé d'y aller en auto plutôt qu'à pieds car traverser en dessous de l'autoroute est périlleux) se trouve le restaurant Metate Cabo. Là vous attend une cuisine audacieuse inspirée des traditions culinaires du Mexique. Le chef Abraham revisite des classiques de son coin de pays : cochon braisé, quesadillas au fromage, tortillas à la viande, salades de tomates et avocats, et même os à la moëlle, en y ajoutant sa touche moderne. Le chef utilise aussi dans les plats une sorte de grillons qui a une saveur naturellement fumée et qui sert de paprika dans les recettes. À ne pas rater, leurs merveilleux cocktails et Mezcal maison.

La péninsule de Baja California, où se trouve Los Cabos, est un endroit fascinant. C'est différent du Mexique que l'on connaît avec Acapulco, Puerto Vallarta ou même Riviera Maya. C'est sauvage, moins peuplé, et il y règne un calme évident. On comprend aisément, lorsqu'on y met les pieds, pourquoi les gens les plus sollicités de la planète viennent s'y réfugier. Mais c'est maintenant à notre tour, d'en profiter !

Le vol et l'hôtel ont été offerts par Vacances Sunwing et les hôtels Riu de Cabo San Lucas, à l'auteure de ces lignes.

À VOIR AUSSI