Le message d'Ivanka Trump pour la Journée des femmes enflamme Twitter

Si Ivanka Trump est vraiment déterminée à améliorer les droits des femmes, il y a une foule de gens qui désirent lui offrir des suggestions.

La fille de Donald Trump, devenue conseillère à la Maison-Blanche, a reçu de nombreux commentaires la ridiculisant après avoir célébré sur Twitter la Journée internationale des droits des femmes.

Today we come together in recognition of women at home & around the globe. We celebrate women's achievements, past & present, & pledge to empower women to reach their full economic potential for generations to come. When women thrive, we ALL succeed. #InternationalWomensDay — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 8, 2018

«Aujourd'hui, nous nous réunissons pour reconnaître les femmes à la maison et partout dans le monde», a-t-elle tweeté. «Nous célébrons les réalisations des femmes, passées et présentes, et nous nous engageons à donner aux femmes les moyens d'atteindre leur plein potentiel économique pour les générations à venir. Lorsque les femmes s'épanouissent, nous avons tous réussi. »

En réponse à sa publication, les internautes ont énuméré les raisons pour lesquelles le dernier « engagement de Trump envers les droits des femmes » demandait encore du travail.

Les critiques ont souligné ses pratiques commerciales. Les marchandises de sa marque de vêtements sont produites dans des usines étrangères, où les ouvriers - hommes et femmes - reçoivent des salaires très bas et ne peuvent pas défendre leurs intérêts.

You can start by paying a fair wage to your sweat shop workers in China. Better yet, have your products manufactured in the US #WalkTheTalk — Concerned Citizen (@joaninDC61) March 8, 2018

« Vous pouvez commencer par payer un salaire équitable à vos travailleurs en Chine. Mieux encore, faites fabriquer vos produits aux États-Unis.»

«En particulier les travailleurs Chinois...»

Les internautes ont également critiqué Trump pour n'avoir pas réussi à dénoncer avec force la mauvaise conduite de son père envers les femmes.

Le président a été accusé d'inconduite sexuelle par 21 femmes. Ces derniers jours, il a été rapporté que l'avocat personnel de Donald Trump a tenté de faire taire Stormy Daniels, qui avait dit qu'elle avait eu une liaison avec Trump alors qu'il était marié à Melania Trump.

I find this statement inappropriate - as you're the daughter of Donald Trump. — Irene Morris (@ireneand4js) March 8, 2018

« Je trouve cette déclaration inappropriée - comme vous êtes la fille de Donald Trump.»

I didn't see you at the women's march... pic.twitter.com/rrKUzdRszB — Michaelangelo (@lomlplexTOGG) March 8, 2018

« Je ne vous ai pas vu à la marche des femmes ...»

Les commentaires négatifs au sujet des publications d'Ivanka Trump ne sont pas une nouveauté. Il y a quelques semaines, les médias sociaux s'étaient enflammés pour un commentaire similaire sur le Mois de l'histoire des Noirs.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.