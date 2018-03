Avoir une vue imprenable sur New York, dans l'un des plus beaux quartiers de la ville, au dernier étage d'un immeuble et avoir Justin Timberlake et Jessica Biel comme anciens propriétaires a un prix.

Après avoir acheté un autre appartement à 20 millions de dollars dans la grosse pomme, plus précisément dans le quartier Tribeca, le couple a décidé de mettre en vente leur luxueux penthouse de Soho au prix de 7 995 000$ US, soit l'équivalent de 10 320 000$ canadiens.

Achetée par la paire célèbre en 2010 au coût (considéré modeste vu le marché) de 6,5 millions, la propriété de 2598 pieds carrés comprend trois chambres à coucher, 3,5 salles de bains et une terrasse de 850 pieds carrés qui couvrent trois côtés de l'édifice.

Parmi les autres commodités, on note des plafonds hauts de dix pieds, de larges baies vitrées un portier 24 heures sur 24, un garage, une salle de sport grandiose.

Toutes les finitions sont luxueuses et le décor au goût du jour. L'expression clé en main prend tout son sens.

