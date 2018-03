La police tente localiser un homme ayant un lien avec des agressions sexuelles

Les enquêteurs du Module exploitation sexuelle - proxénétisme de la Section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) tentent de localiser Yves Randy Hyppolite. Le suspect est recherché en vertu de plusieurs mandats d'arrestation émis par le SPVM et la Sûreté du Québec pour son implication dans des dossiers d'agression sexuelle et de voies de fait graves.

Yves Randy Hyppolite est un homme de 27 ans. Il mesure 1, 83 m (6') et pèse 88 kg (195 lb), indique le SPVM. Il a les cheveux noirs de style « dreadlocks » et une moustache légère. Il a les deux oreilles percées, un tatouage de croix sur le torse et plusieurs tatouages de signes de dollars et de billets d'argent sur le bras gauche. Il a des cicatrices sur le dessus de la main droite et à l'avant-bras gauche.

Si vous êtes en présence de cet individu, il est important de ne pas intervenir vous-même et de communiquer immédiatement le 911 afin d'informer les policiers de l'endroit où il se trouve afin qu'ils procèdent à son arrestation. Si vous détenez d'autres informations, vous pouvez communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne.