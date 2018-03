Ce qu’il faut savoir sur l’Internet des objets et la maison intelligente

Pour la plupart des gens, le Wi-Fi n'est plus une commodité mais bien un mode de vie. Il y a quelques années à peine, la connexion à Internet sans fil ne servait qu'à fureter avec un ordinateur portable ou un téléphone. Or, l'Internet des objets se développe à une vitesse fulgurante et les technologies intelligentes font leur apparition un peu partout dans la maison. Les thermostats et les réfrigérateurs connectés sont désormais une réalité; or la multiplication de ces appareils peut saturer votre routeur. Autrement dit, la lenteur du signal pourrait vous empêcher de tamiser votre éclairage tout en visionnant YouTube avec le même téléphone! Il est heureusement possible de configurer votre réseau de manière à éviter ce genre de problème.

En partenariat avec Bell, nous avons examiné comment l'Internet des objets change les règles du jeu et pourquoi un réseau Wi-Fi robuste sera votre atout le plus précieux.

Le réseau maillé à la rescousse

Si vous souhaitez intégrer des technologies intelligentes à votre domicile, n'oubliez pas d'adapter votre Wi-Fi en conséquence, car un signal faible risque d'être considérablement ralenti par la connexion simultanée de plusieurs appareils.

L'installation d'un réseau maillé sera la solution toute indiquée. En effet, un routeur à double bande vous permettra de bénéficier de la fréquence moins encombrée de 5 GHz parallèlement à celle de 2,4 GHz, tandis que les multiples points d'accès diffuseront un signal très puissant dans toutes vos pièces. Vous pourrez publier vos photos dans Instagram plus librement.

De nouvelles options de divertissement

La télévision aux heures de grande écoute n'est plus ce qu'elle était depuis que les séries de Netflix sont disponibles sur demande grâce au Wi-Fi et aux téléviseurs intelligents. Les applications permettant de connecter votre téléphone à votre grand écran permettent également de projeter les vidéos de chats de YouTube au grand plaisir de toute la famille. Et si vous organisez une soirée de cinéma, pourquoi ne pas tamiser l'éclairage avec une application au lieu d'un gradateur?

Surveiller votre résidence à distance

Conjugué au Wi-Fi, l'Internet des objets permet de surveiller toutes sortes d'activités dans et autour de votre maison. Si l'efficacité énergétique vous tient à cœur, vous pouvez déjà contrôler vos thermostats à distance à l'aide d'une application Android ou iOS afin de maintenir une température optimale. Et si vous oubliez de baisser le chauffage au moment de partir en voyage, il existe même des thermostats pouvant être déclenchés par le GPS de votre téléphone. Réduire votre facture d'électricité mensuelle n'a jamais été aussi facile!

En matière de sécurité, de plus en plus de compagnies offrent des caméras et des détecteurs de mouvement intégrés avec la téléphonie mobile. En cas d'activité inhabituelle à votre résidence ou de déclenchement du système d'alarme, vous recevrez immédiatement une notification sur votre téléphone. Enfin, l'archivage des séquences vidéo ne pose plus de problème depuis que celles-ci peuvent être enregistrées sur des serveurs infonuagiques.

Des tâches quotidiennes simplifiées

Vous n'aurez aucune difficulté à effectuer plusieurs tâches à la fois avec la nouvelle génération d'assistants personnels à commande vocale pouvant gérer aussi bien votre emploi du temps que la lecture de podcasts. Ces systèmes automatisés sont même capables de vous tenir au courant de la météo et de l'état de la circulation avant que vous ne quittiez la maison. Et si vous saisissez correctement vos données en rentrant du supermarché, votre réfrigérateur intelligent pourra vous avertir lorsque votre yogourt atteindra sa date de péremption. En somme, l'Internet des objets peut être intégré à votre planification quotidienne de toutes sortes de manières.

