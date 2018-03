Geneviève Bujold lauréate du Prix du gouverneur général pour les arts du spectacle

L'actrice Geneviève Bujold se retrouve parmi les lauréats des prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. Les prix, décernés chaque année depuis 1992, visent à récompenser l'ensemble de la carrière d'un artiste canadien.

La liste des artistes récompensés cette année, dévoilée jeudi matin, compte également un producteur de théâtre, une pianiste renommée, une chorégraphe, un auteur-compositeur-interprète et le président du Centre national des arts (CNA) d'Ottawa.

Geneviève Bujold: 50 ans de carrière, 70 films. Elle a joué en français et en anglais pour des cinéastes canadiens et étrangers. Un prix qui porte son nom est décerné chaque année à une jeune actrice, espoir du cinéma québécois.

Angela Hewitt: Pianiste concertiste. Elle est considérée comme l'une des grandes interprètes de Bach. «Ça vous donne une mémoire phénoménale, parce qu'apprendre du Bach par coeur est à peu près la chose la plus difficile à faire», confiait-elle au journal The Guardian, l'an dernier.

Andrew Alexander: Producteur de théâtre. Il dirige The Second City qui a donné naissance à l'émission télévisée SCTV. De là ont émergé plusieurs comédiens, spécialisés en improvisation et en humour, et qui ont fait carrière au Canada et aux États-Unis.

Ginette Laurin: Danseuse et chorégraphe. Pionnière de la danse contemporaine au Québec. Elle a fondé et dirigé la compagnie de danse O Vertigo où elle a oeuvré pendant plus de 30 ans.

Murray McLauchlan: Auteur-compositeur-interprète. Connu au Canada anglais pour ses chansons de style country-folk depuis les années 70. Il a récolté 11 Prix Juno tout au long de sa carrière, le premier, en 1972, pour sa chanson Farmer's song.

Peter A. Herrndorf: Président et chef de la direction du CNA depuis 1999. Il prend sa retraite en juin prochain. Il compte, parmi ses réalisations, la création du Théâtre autochtone du CNA.

Le jour du départ à la retraite de M. Herrndorf, le 2 juin, se tiendra le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, au CNA, à Ottawa. Les six lauréats seront alors honorés et on présentera des courts métrages, produits par l'Office national du film du Canada (ONF), pour illustrer leurs carrières.

À voir également :