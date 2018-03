BIEN-ÊTRE

Femmes d'action, ces Québécoises qui s'imposent

Elles ont une voix et n'hésitent pas à la faire entendre. Caroline Néron, Annie Delisle, Catherine Fournier, Bianca Longpré et Debbie Zakaib nous ont confié leur vision du féminisme, leurs passions, leurs engagements et ce qui les vibrer. Des témoignages uniques et forts. Ce sont nos femmes d'action 2018. Une série à venir dès la semaine prochaine.