«Disney sur Glace»: la parole aux enfants!

C'est une attraction incontournable de la semaine de relâche scolaire pour les familles : les troupes de Disney sur Glace sont en ville, tant à Montréal qu'à Québec!

D'un bout à l'autre de l'autoroute 20, les princesses sont à l'honneur, cette année. Au Centre Bell, c'est le spectacle Osez rêver qui tient présentement l'affiche, avec ses échantillons des contes féériques que sont La belle et la bête, Cendrillon, Raiponce, La Reine des neiges et Moana. Déjà présenté à quelques reprises à Montréal – la dernière fois, c'était à l'automne 2016 -, Osez rêver a néanmoins connu quelques modifications depuis, au grand plaisir des initié(e)s. Notons que des représentations ont lieu en français et d'autres, en anglais.

Au Centre Vidéotron, la production Rêver en grand braque aussi ses projecteurs sur Belle, Cendrillon et Raiponce, mais invite également Ariel (La petite sirène), Tiana (La princesse et la grenouille), Jasmine (Aladdin), Aurore (La belle au bois dormant) et Blanche-Neige à s'amuser avec les jeunes spectateurs, insérant en outre un extrait de La Reine des neiges à ce forfait déjà garni.

Costumes scintillants, décors majestueux, chorégraphies sur patins parfaitement exécutées, chansons et humour : la franchise Disney sur Glace offre toujours aux bambins de quoi s'extasier... et, au portefeuille des parents, de quoi frémir un brin.

Mais, ne boudons pas notre plaisir, une tradition reste une tradition! Le HuffPost Québec a d'ailleurs profité de ce nouveau passage au Québec des artistes de Disney sur Glace pour interroger cinq enfants habitués de l'événement, avant la première de mercredi soir, à Montréal. Florence, Angélie, Emma, Victoria et Robby sont unanimes : Disney sur Glace, c'est féérique! Voyez leurs réponses plus bas.

Osez rêver, au Centre Bell, et Rêver en grand, au Centre Vidéotron, jusqu'à dimanche, le 11 mars.

Pourquoi aimes-tu voir des spectacles de Disney sur Glace?

«Parce que j'aime ça, voir les personnages qui patinent sur la glace et danser sur la musique et me déguiser en princesse» - Florence, 3 ans, Saint-Hippolyte

«J'aime beaucoup voir mes personnages préférés sur la glace» - Angélie, 5 ans, Sorel-Tracy

«Parce qu'il y a plein de belles choses à voir. Parce que c'est mon 3ème spectacle» - Emma, 6 ans, Saint-Constant

«Parce que c'est beau et magique, c'est comme dans les films» - Victoria, 10 ans, Saint-Jérôme

«Car j'aime voir les personnages de Disney patiner» - Robby, 10 ans, Sorel-Tracy

Pourquoi crois-tu que papa et maman aiment voir des spectacles de Disney sur Glace avec toi?

«Parce que maman aime beaucoup regarder les princesses de Disney» - Florence, 3 ans, Saint-Hippolyte

«Parce qu'ils aiment aller voir des spectacles» - Angélie, 5 ans, Sorel-Tracy

«Pour être ensemble et nous faire plaisir, à mon frère Victor (2 ans et demi) et moi. Comme une surprise!» - Emma, 6 ans, Saint-Constant

«Parce que les parents aiment voir les étoiles et la magie dans nos yeux d'enfants, et ça rappelle aussi à ma mère son enfance» - Victoria, 10 ans, Saint-Jérôme

«Pour revoir les personnages de leurs films préférés» - Robby, 10 ans, Sorel-Tracy

Quel est ton personnage de Disney favori?

«Moana, c'est ma préférée» - Florence, 3 ans, Saint-Hippolyte

«La Reine des Neiges» - Angélie, 5 ans, Sorel-Tracy

«Ariel (de La Petite Sirène). J'aime quand elle nage avec ses amis, comme Sébastien. Il est cool!» - Emma, 6 ans, Saint-Constant

«La princesse Tiana (de La princesse et la grenouille), qui a la même couleur de peau que moi, ainsi que Moana, qui aime beaucoup la mer. Toutes les deux réalisent leurs rêves» - Victoria, 10 ans, Saint-Jérôme

«Timon (du Roi Lion)» - Robby, 10 ans, Sorel-Tracy

Qu'est-ce que tu aimerais voir dans un spectacle de Disney sur Glace?

«Tout un spectacle de Raiponce» - Florence, 3 ans, Saint-Hippolyte

«Qu'on voie Minnie plus longtemps» - Angélie, 5 ans, Sorel-Tracy

«Des pouliches et des licornes qui patinent, sautent et tournent!» -Emma, 6 ans, Saint-Constant

«J'ai hâte de voir Moana cette année, mais tous les spectacles sont magnifiques et surtout magiques» - Victoria, 10 ans, Saint-Jérôme

«Les personnages du Roi Lion» - Robby, 10 ans, Sorel-Tracy

Que vas-tu dire à tes amis après le spectacle, quand tu vas les revoir?

«Je vais leur dire que j'ai beaucoup aimé ça» - Florence, 3 ans, Saint-Hippolyte

«Qu'on a vu plein de personnages comme Minnie et la Reine des Neiges» - Angélie, 5 ans, Sorel-Tracy

«Je vais dire que je suis allée au spectacle et je vais dire toutes les choses que j'ai vues. Mais ça se peut que des amis l'aient vu...» -Emma, 6 ans, Saint-Constant

«Oh là là, je ne dirai rien à mes amis. Je vais être trop gênée, j'ai 10 ans, mes amis vont me trouver bébé!» - Victoria, 10 ans, Saint-Jérôme

«Que s'ils aiment l'univers Disney, d'aller voir ça!» - Robby, 10 ans, Sorel-Tracy