Charles Hamelin et Marianne St-Gelais ne sont plus en couple

Les patineurs de vitesse Charles Hamelin et Marianne St-Gelais ont mis un terme à leur relation.

Sur leurs réseaux sociaux, les médaillés olympiques ont annoncé leur rupture, tout en précisant qu'ils ne la commenteraient pas davantage.

"C'est avec une boule d'émotions au ventre que nous annonçons que nous avons récemment mis un terme à notre relation amoureuse. Après avoir partagé 10 ans de nos vies ensemble et vécu de grands moments personnels et sportifs, nous restons en très bons termes", ont-ils indiqué.

"Bien que cette décision puisse surprendre et paraître subite, soyez assurés qu'elle a été bien réfléchie, et prise d'un commun accord. Cette décision demeure chargée d'émotions pour nous et nos proches.

"Nous n'accorderons aucune entrevue et nous ne ferons aucun autre commentaire sur le sujet. Nous désirons concentrer toutes nos énergies à la préparation des Championnats du monde et nous souhaitons que nos coéquipiers et coéquipières de l'équipe puissent également s'y concentrer.



"Vous avez toujours été respectueux de notre couple et nous sommes convaincus que vous respecterez notre intimité dans le contexte actuel, et nous vous en remercions."

Hamelin, de Ste-Julie, a remporté cinq médailles olympiques, dont trois d'or au cours de sa carrière. St-Gelais, originaire de St-Félicien, a gagné trois médailles d'argent aux JO.